Dinamo doznao protivnika u Europi! Ide na belgijski Genk

Dinamo je izgubio u Danskoj od Midtjyllanda 2-0 u 8. kolu Europske lige, ali na kraju svejedno izborio prolazak u nokaut fazu natjecanja. Viceprvak Hrvatske prošao je kao 23., odnosno pretposljednji iznad crte, a u playoffu može igrati protiv devete ili desete momčadi. Ta su mjesta izborili Genk i Bologna, s kojima se "modri" mogu sastati.

Ždrijeb playoffa na rasporedu je u petak od 13 sati, a utakmice se igraju 19. i 26. veljače. Prvu utakmicu "modri" će igrati na Maksimiru, a uzvrat u gostima.

Ako Dinamo prođe prvu prepreku, u osmini finala će igrati protiv Freiburga ili Rome, a ždrijeb za tu fazu natjecanja održat će se naknadno.

(Petar Božićević)