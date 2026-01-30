Obavijesti

Sport

Komentari 71
ŽDRIJEB U NYONU

Dinamo doznao protivnika u Europi! Ide na belgijski Genk

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo doznao protivnika u Europi! Ide na belgijski Genk
Foto: Antonio Bronic

Dinamo će odmjeriti snage s belgijskim velikanom Genkom u doigravanju Europske lige. 'Modri' će ih ugostiti 19. veljače na Maksimiru, a tjedan dana kasnije odlaze u goste

Nogometaši zagrebačkog Dinama igrat će protiv belgijskog Genka u doigravanju za plasman u osminu finala Europske lige, odlučeno je ždrijebom u Nyonu u petak. Prva utakmica igrat će se u Zagrebu 19. veljače, a uzvrat je 26. veljače u Genku.

Parovi doigravanja:

  • PAOK - Celta

  • Lille - Crvena Zvezda

  • Panathinaikos - Viktoria Plzen

  • Fenerbahče - Nottingham Forest

  • Ludogorec - Ferencvaroš 

  • Celtic - Stuttgart

  • Dinamo - Genk

  • Brann - Bologna

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Ždrijeb za Europsku ligu 13 sati , Nyon, Francuska
Sortiranje događaja
SVI PAROVI DOIGRAVANJA

Ovo su svi parovi doigravanja Europske lige...

PAOK - Celta

Lille - Crvena Zvezda

Panathinaikos - Viktoria Plzen

Fenerbahče - Nottingham Forest

Ludogorec - Ferencvaroš 

Celtic - Stuttgart

Dinamo - Genk

Brann - Bologna

DINAMO IZVUKAO BELGIJCE!

Dinamo ide na Genk!

NENOSITELJI NA REDU

Ždrijeb vodi Giorgio Marchetti, zamjenik glavnog tajnika Uefe. Prvo se izvlače nenositelji, koji su domaćini u prvim utakmicama. 

POČEO JE ŽDRIJEB

Počela je ceremonija u Nyonu. Jasno, na početku će Uefa objasniti sustav izvlačenja, tako da bi samo izvlačenje trebalo početi nakon 10 do 15 minuta.

NAJAVA

Dinamo je izgubio u Danskoj od Midtjyllanda 2-0 u 8. kolu Europske lige, ali na kraju svejedno izborio prolazak u nokaut fazu natjecanja.  Viceprvak Hrvatske prošao je kao 23., odnosno pretposljednji iznad crte, a u playoffu može igrati protiv devete ili desete momčadi. Ta su mjesta izborili Genk i Bologna, s kojima se "modri" mogu sastati. 

Ždrijeb playoffa na rasporedu je u petak od 13 sati, a utakmice se igraju 19. i 26. veljače. Prvu utakmicu "modri" će igrati na Maksimiru, a uzvrat u gostima. 

Ako Dinamo prođe prvu prepreku, u osmini finala će igrati protiv Freiburga ili Rome, a ždrijeb za tu fazu natjecanja održat će se naknadno. 

(Petar Božićević)

Komentari 71

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026