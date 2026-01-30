Dinamo će odmjeriti snage s belgijskim velikanom Genkom u doigravanju Europske lige. 'Modri' će ih ugostiti 19. veljače na Maksimiru, a tjedan dana kasnije odlaze u goste
Dinamo doznao protivnika u Europi! Ide na belgijski Genk
Nogometaši zagrebačkog Dinama igrat će protiv belgijskog Genka u doigravanju za plasman u osminu finala Europske lige, odlučeno je ždrijebom u Nyonu u petak. Prva utakmica igrat će se u Zagrebu 19. veljače, a uzvrat je 26. veljače u Genku.
Parovi doigravanja:
-
PAOK - Celta
-
Lille - Crvena Zvezda
-
Panathinaikos - Viktoria Plzen
-
Fenerbahče - Nottingham Forest
-
Ludogorec - Ferencvaroš
-
Celtic - Stuttgart
-
Dinamo - Genk
-
Brann - Bologna
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Ovo su svi parovi doigravanja Europske lige...
PAOK - Celta
Lille - Crvena Zvezda
Panathinaikos - Viktoria Plzen
Fenerbahče - Nottingham Forest
Ludogorec - Ferencvaroš
Celtic - Stuttgart
Dinamo - Genk
Brann - Bologna
Dinamo ide na Genk!
Ždrijeb vodi Giorgio Marchetti, zamjenik glavnog tajnika Uefe. Prvo se izvlače nenositelji, koji su domaćini u prvim utakmicama.
Počela je ceremonija u Nyonu. Jasno, na početku će Uefa objasniti sustav izvlačenja, tako da bi samo izvlačenje trebalo početi nakon 10 do 15 minuta.
Dinamo je izgubio u Danskoj od Midtjyllanda 2-0 u 8. kolu Europske lige, ali na kraju svejedno izborio prolazak u nokaut fazu natjecanja. Viceprvak Hrvatske prošao je kao 23., odnosno pretposljednji iznad crte, a u playoffu može igrati protiv devete ili desete momčadi. Ta su mjesta izborili Genk i Bologna, s kojima se "modri" mogu sastati.
Ždrijeb playoffa na rasporedu je u petak od 13 sati, a utakmice se igraju 19. i 26. veljače. Prvu utakmicu "modri" će igrati na Maksimiru, a uzvrat u gostima.
Ako Dinamo prođe prvu prepreku, u osmini finala će igrati protiv Freiburga ili Rome, a ždrijeb za tu fazu natjecanja održat će se naknadno.
(Petar Božićević)