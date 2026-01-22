UŽIVO Dinamo - FCSB: Veliki dan na Maksimiru, Rumunji moraju pasti. Čekamo sastave momčadi

NAJAVA

Pripreme su odrađene, pauza je završila i vrijeme je za novi ispit Dinama u Europskoj ligi. Na Maksimir stiže rumunjski FCSB, a pobjeda za zagrebački sastav je imperativ ako želi osigurati nastavak natjecanja. Utakmicu sudi nizozemski sudac Sander vand der Ejik, a prijenos je na kanalu Aresnasport 1.

Dinamo je zakazao u zadnje tri utakmice Europske lige. Porazi od Celte (3-0), Lillea (4-0) i Real Betisa (3-1) uzdrmali su "modre" i ugrozili njiove ambicije za prolazak dalje. Ipak, zaliha bodova je tu te bi pobjeda trebala značiti da će Dinamo prezimiti u Europi. Krenulo je pobjedama protv Fenerbahčea i Maccabija, a zatim neriješeno s Malmom i to je sedam bodova te 25. mjesto na ljestvici, jedno ispod crte.

Momčad Marija Kovačevića posljednju natjecateljsku utakmicu odigrala je 20. prosinca, nakon čega su igrači dobili kratki blagdanski odmor. Potom su se zaputili u Čatež, gdje su odradili najveći dio priprema. Tijekom priprema Dinamo je odigrao samo jednu prijateljsku utakmicu, i to iza zatvorenih vrata na Maksimiru protiv austrijskog Hartberga. Dinamo je u toj utakmici izgubio 2-1, no susret se igrao po prilagođenim pravilima. Trajao je 110 minuta, pri čemu je jedno poluvrijeme trajalo 60 minuta i odigrala ga je prva momčad.

- Znamo što je Steaua, slično kao i mi, osvaja trofeje, očekuje pobjede. Naviknuli su pobjeđivati, sad kad nisu prvi, znam da je to drugačiji osjećaj, bili smo i mi u toj situaciji. Pokazali su da su dobri u Europi, pobijedili su Feyenoord. Ne mire se sa svojom situacijom, kao ni mi, žele pobijediti i očekujem jednu dobru utakmicu. I nama i njima igra jedino pobjeda, zato mislim da bismo mogli gledati jedan vrlo otvoren dvoboj. Nema kalkulacija - rekao je Mario Kovačević.

FCSB nalazi se na 27. mjestu te će i Rumunji ganjati pobjedu. Oni su trenutačno deveta momčad rumunjskog prvenstva, a Kovačević je u pomoć pozvao Željka Kopića, koji vodi Dinamo iz Bukurešta. On je rekao kako je FCSB dosta nestabilan ove sezone, ali da je kadar ostao isti kao i prošle sezone kada su uzeli naslov pa je teško reći što očekivati.

- Naravno da je ovo ključna utakmica, ako pobijedimo imamo velike šanse za prolaz. Analizirali smo Dinamo, imaju svoj stil igre i filozofiju. Riječ je o ofenzivnoj momčadi s kombinacijom mladih i iskusnih igrača. Igraju na isti način, jasno je kako žele igrati, ali ako želimo pobijediti, to više ovisi o nama - rekao je trener FCSB-a, Elias Charalambous.