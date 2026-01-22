Obavijesti

SJAJNA PREDSTAVA

VIDEO BBB, a nisu Boysi! Bakrar i dvaput Beljo za veliko vodstvo Dinama protiv Rumunja

Piše Domagoj Vugrinović, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sportklub

Monsef Bakrar kasnio je na pripreme jer je bio u kadru reprezentacije Alžira, no to se nije ogledalo na njegovoj igri danas. Već nakon sedam minuta doveo je Dinamo u vodstvo

Dinamo je sjajno otvorio utakmicu protiv FCSB-a. Modri su uoči susreta znali da je riječ o ključnom dvoboju koji im može donijeti proljeće u Europi i tako su se postavili od prve minute.

Nije trebalo dugo čekati na prvu pravu priliku, koju je realizirao Monsef Bakrar, povratnik s Afričkog kupa nacija. Niko Galešić je sjajno ubacio u kazneni prostor, a Dinamov Alžirac samo se naklonio i doveo Zagrepčane u vodstvo.

Prava rapsodija plavih nastavila se nedugo potom. Samo četiri minute nakon što je Bakrar doveo domaćine u vodstvo, Dion Drena Beljo pogodio je za udvostručenje prednosti. "Modri" su oduzeli loptu gostima, Hoxha ju je sjajno servirao Belji, a on je s otprilike 11 metara prizemnim udarcem bacio Maksimir u trans.

Oba gola pogledajte OVDJE.

Gosti su se vratili u igru na kraju utakmice. Nakon obečavajuće prilike Belje na jednoj strani, zabili su gosti na drugoj strani. Birligea je sjajno primo loptu, nitko nije izašao na njega kako treba i pogodio je za 2-1. Prvi šut u okvir i odmah gol. Dogodilo se upravo ono što je Kovačević naglašavao da morju izbjeći u pripremama.

Gol pogledajte OVDJE.

Na korak do pobjede Dinamo je dovoe Beljo. Napadč "modrih" u najbolje vrijeme je 'eksplodirao'.  Mišić je vrhunski proigrao napadača za njegov drugi gol. Kapetan Dinama je, onako kako on to fino zna, poslao dubinsku loptu prema Belji, a onda je 'plavi devet' vrhom kopačke probio golmana gostiju. 

Drugi gol Belje pogledajte OVDJE.

Utakmica je i dalje u tijeku...

