UŽIVO Dinamo - Hajduk: Rebić na klupi, a Kovačević gurnuo u vatru mladog Zebića od starta

Danas nas na Maksimiru od 16 sati čeka novi Vječni derbi između Dinama i Hajduka. Utakmica je to koja ne odlučuje o naslovu HNL-a, ali uvijek nosi ogroman prestiž, emociju i naboj. Dinamo u derbi ulazi kao već potvrđeni prvak Hrvatske, dok je Hajduk sigurno drugi, no ovakvi susreti nikad nisu samo revijalni.

'Modri' ove sezone imaju bolji omjer u derbijima i još su bez poraza u HNL-u tijekom 2026. godine, dok Hajduk traži pobjedu koja bi barem djelomično popravila dojam završnice sezone.

Nogometaši Marija Kovačevića ove su sezone slavili dva puta protiv Splićana (2-0 i 3-1) i jednom remizirali 1-1.