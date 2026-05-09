U sklopu 34. kola HNL-a od 16 sati igrat će Dinamo i Hajduk. Novi prvak Hrvatske će na Maksimiru ugostiti viceprvaka HNL-a. Utakmicu ćete moći gledati od 16, a emisija uoči susreta počinje u 15.15 sati
UŽIVO Dinamo - Hajduk: Rebić na klupi, a Kovačević gurnuo u vatru mladog Zebića od starta
Dinamo (4-2-3-1): Livaković - Valinčić, zebić, Galešić, Goda - Mišić, Zajc - Hoxha, Stojković, Bakrar - Beljo.
Hajduk (4-2-3-1): Silić - Melnjak, Raçi, Marešić, Brajković - Pajaziti, Siguir - Bamba, Pukštas, Alemena - Livaja (C).
Maksimir je rasprodan za posljednji Vječni derbi ove sezone. Dinamo je već osvojio prvenstvo, a Hajduk je zacementirao drugu poziciju. Više pročitajte OVDJE.
Zagrebačka policija izdala je priopćenje za sve navijače i sudionike prometa prije i poslije derbija. Više o tome pročitajte OVDJE.
Danas nas na Maksimiru od 16 sati čeka novi Vječni derbi između Dinama i Hajduka. Utakmica je to koja ne odlučuje o naslovu HNL-a, ali uvijek nosi ogroman prestiž, emociju i naboj. Dinamo u derbi ulazi kao već potvrđeni prvak Hrvatske, dok je Hajduk sigurno drugi, no ovakvi susreti nikad nisu samo revijalni.
'Modri' ove sezone imaju bolji omjer u derbijima i još su bez poraza u HNL-u tijekom 2026. godine, dok Hajduk traži pobjedu koja bi barem djelomično popravila dojam završnice sezone.
Nogometaši Marija Kovačevića ove su sezone slavili dva puta protiv Splićana (2-0 i 3-1) i jednom remizirali 1-1.