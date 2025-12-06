Drugi sraz Dinama i Hajduka ove sezone igrat će se na Maksimiru od 15 sati u sklopu 16. kola HNL-a. Prvi ovosezonski derbi na Poljudu igrao se 20. rujna i 'modri' su slavili 2-0 golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara
UŽIVO Dinamo i Hajduk u borbi za titulu jesenskog lidera HNL-a
Utakmica se igra na maksimirskom stadionu, a ako u popodnevnim satima idete na derbi, evo kakvo vas vrijeme očekuje prema AccuWeatheru.
U 14 sati biti će oblačno i osam stupnjeva s 20 posto šanse za kišu. Stvarni osjet ugode bit će devet stupnjeva. Utakmica kreće u 15 sati kada će se temperatura spustiti na sedam stupnjeva, uz i dalje oblačno vrijeme, a u 17 sati temperatura će opet pasti za jedan stupanj. U 18 sati biti će šest stupnjeva s mogućnosti kiše od 16 posto dok će vlaga u zraku biti 98 posto.
Za sve gledatelje koji će derbi pratiti ispred ekrana, prijenos je na kanalu HRT 2, MaxSport 1 i Hajduk Digital TV-u.
Hoće li Livaja krenuti od prve minute?
- Nisam očekivao to pitanje, ha, ha, ha... Možda, igrao je 30-ak minuta prošlu utakmicu. Vidjet ćemo hoće li startati i koliko dugo će igrati. Njegov povratak je proces, postoji mogućnosti...
Kako ćete se postaviti protiv Dinama?
- Za mene je Dinamo bolji nego prošle godine, osvježili su se, doveli kvalitetne igrače, snažni su... Izgubili su neke utakmice, ali znaju što rade, to se događa s novim trenerom i igračima, dogodilo se i nama. Ali oni su dobri... Kako ćemo igrati? Želimo napasti, to smo mi, uvijek nastojimo napadati. Ako napadneš i pobijediš svi će te slaviti, ako napadaš i izgubiš svi će reći da si idiot. Ali to je nogomet. Mi želimo uvijek isto, ali nekad je bolje, nekad nije...
Daju li vam medijski natpisi da je Dinamo favorit dodatan motiv?
- Za nas je motivacija uvijek ista. Nemamo mi lakih utakmica... Dinamo je potrošio 20 milijuna i ima kvalitetu, ne treba o tome ni govoriti. Ali imamo i mi kvalitetu. Oni su favoriti uvijek, čak i u derbijima, ali mi smo gladni, želimo dati najviše... Svi smo ekstremno napaljeni i želimo odigrati dobru utakmicu.
Kako zaustaviti najboljeg igrača Hoxhu?
- On je najopasniji njihov igrač i moramo razmišljati kako ga zaustaviti. Uvijek razmišljamo o tome kako nekoga zaustaviti, ali nikad nismo fokusirani samo na jednog igrača. Najbolje je da mi kontroliramo utakmicu i da on ima što manje loptu, a kad je ima da smo fokusirani. Možda ste mogli nabrojati i Belju, Kulenovića koji ulazi, Bakrara, Bennacera... Sezona je duga, neki su ponekad bolji, nekad lošiji, Hoxha je za sada konstantan, ali i to se može promijeniti. Nekad forma igrača oscilira.
Ima li Hajduk kvalitetu da učini Dinamo slabijim?
- Pokušat ćemo, pokazali smo u većini utakmica da smo jači od suparnika, u većini, ne u svima. Razlog je što su igrači pokazali dobre strane. Tako i Dinamo. Možemo, možemo otići i odigrati dobru utakmicu... I u prvoj utakmici s njima smo bili dobrim dijelom utakmice dobri, moramo produžiti dobre trenutke. Ne znam što će se događati...
- Varaždin i prvo poluvrijeme protiv Gorice, to je onaj Dinamo kakav želimo, svjesni smo da nismo na maksimumu. Radimo, tražimo se, a protiv Hajduka svih 90 minuta moramo biti stopostotni za pobjedu - objasnio je Kovačević pa nastavio:
- Izdvojili smo se s Hajdukom u prvenstvu, mi smo dobro krenuli u prvenstvo, dugo bili prvi pa su nas oni prestigli. Igrali su jako dobro, a sad su, neću reći u krizi, nije sramota tako odigrati protiv Rijeke i Varaždina. Bitno je tko pobijedi na Maksimiru, ali nije odlučujuće. Kakvi smo bili dolje u Splitu, tako i tu trebamo pokazati da smo bolji.
Prema kladionicama je osjetni favorit zagrebačka momčad na čiju je pobjedu koeficijent 1,65, dok je na pobjedu Hajduka kvota 4,90.
- Igramo kod kuće, u derbijima nikad nema favorita, ali zbog te publike je mala prednost na našoj strani, oni nas nose do pobjede. Vjerujem da će stadion biti pun pa da se zajedno možemo proveseliti - pojasnio je trener 'modrih'.
Moris Valinčić je već neko vrijeme ozlijeđen, Matea Lisicu je od terena udaljila mononukleoza, a imaju nogometaši iz Maksimirske 128 još nekih problema.
- Nažalost, desna strana nam je nastradala u prvom dijelu sezone, nema Valinčića i Mudražije, Lisice neće biti duži period, a Varela je dobio temperaturu pa ga neće biti - rekao je Kovačević pa se osvrnuo na posljednje nastupe igrača 'iz drugog plana':
- Od prvog dana govorim, ekipa se formira sama, mnogo je novih igrača. Pratim ih, Soldo nije dobio puno prilike pa je sad zabio, govorim tko je uporan i radi, imat će utakmica da se pokaže, kvalitetu sigurno imaju.
Prava nogometna HNL poslastica je pred nama. Dinamo i Hajduk odigrat će derbi u sklopu 16. kola HNL-a. Prvi ovosezonski međusobni susret odigrali su u 7. kolu kad su 'modri' slavili s 2-0. Tada su Arber Hoxha i Monsef Bakrar uzeli prvi ovosoezonski derbi pod Dinamovo okrilje.
Zagrepčani su prvi na tablici s 31 bodom, dok je Hajduk na drugom mjestu s bodom manje. Odlična je prilika ovo za oba kluba; Dinamo da se dodatno odvoji od Splićana ili Hajduk da zauzme prvu poziciju.
'Modri' su do sad pobijedili 10 puta u prvenstvu, jednom remizirali i četiri puta gubili, dok su Garcijini igrači pobijedili na devet utakmica te tri puta odigrali neriješeno i gubili. Nogometaši Marija Kovačevića imaju najefikasniju momčad lige s 30 zabijenih golova, a 'bili' su drugi u tom pogledu s 23 zabijena pogotka.
Prema Transfermarktu ovo je 104. put da se vodeće momčadi HNL-a sastaju. Dinamo ima 54, Hajduk 23 pobjede i 26 utakmica završilo je neriješenim ishodom. Najbolji strijelci na 'vječnim derbijima' su Eduardo da Silva (Dinamo) i Duje Čop (Dinamo i Hajduk) koji su postigli osam pogodaka.