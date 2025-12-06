UŽIVO Dinamo i Hajduk u borbi za titulu jesenskog lidera HNL-a

GONZALO GARCIA

Hoće li Livaja krenuti od prve minute?

- Nisam očekivao to pitanje, ha, ha, ha... Možda, igrao je 30-ak minuta prošlu utakmicu. Vidjet ćemo hoće li startati i koliko dugo će igrati. Njegov povratak je proces, postoji mogućnosti...

Kako ćete se postaviti protiv Dinama?

- Za mene je Dinamo bolji nego prošle godine, osvježili su se, doveli kvalitetne igrače, snažni su... Izgubili su neke utakmice, ali znaju što rade, to se događa s novim trenerom i igračima, dogodilo se i nama. Ali oni su dobri... Kako ćemo igrati? Želimo napasti, to smo mi, uvijek nastojimo napadati. Ako napadneš i pobijediš svi će te slaviti, ako napadaš i izgubiš svi će reći da si idiot. Ali to je nogomet. Mi želimo uvijek isto, ali nekad je bolje, nekad nije...

Daju li vam medijski natpisi da je Dinamo favorit dodatan motiv?

- Za nas je motivacija uvijek ista. Nemamo mi lakih utakmica... Dinamo je potrošio 20 milijuna i ima kvalitetu, ne treba o tome ni govoriti. Ali imamo i mi kvalitetu. Oni su favoriti uvijek, čak i u derbijima, ali mi smo gladni, želimo dati najviše... Svi smo ekstremno napaljeni i želimo odigrati dobru utakmicu.

Kako zaustaviti najboljeg igrača Hoxhu?

- On je najopasniji njihov igrač i moramo razmišljati kako ga zaustaviti. Uvijek razmišljamo o tome kako nekoga zaustaviti, ali nikad nismo fokusirani samo na jednog igrača. Najbolje je da mi kontroliramo utakmicu i da on ima što manje loptu, a kad je ima da smo fokusirani. Možda ste mogli nabrojati i Belju, Kulenovića koji ulazi, Bakrara, Bennacera... Sezona je duga, neki su ponekad bolji, nekad lošiji, Hoxha je za sada konstantan, ali i to se može promijeniti. Nekad forma igrača oscilira.

Ima li Hajduk kvalitetu da učini Dinamo slabijim?

- Pokušat ćemo, pokazali smo u većini utakmica da smo jači od suparnika, u većini, ne u svima. Razlog je što su igrači pokazali dobre strane. Tako i Dinamo. Možemo, možemo otići i odigrati dobru utakmicu... I u prvoj utakmici s njima smo bili dobrim dijelom utakmice dobri, moramo produžiti dobre trenutke. Ne znam što će se događati...