VIDEO Pogledajte kako je Šego 'zaledio' maksimirski stadion!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Dinamo svoje prilike nije zabio, poništen mu je gol i penal, a onda je Hajduk poveo. Zaspala je obrana domaćih i Šego je najbolje reagirao u gužvi ispred gola i zabio novi gol u HNL-u

Hajduk je u 68. minuti došao do vodstva protiv Dinama. Nakon što su "bili" preživjeli nekoliko ozbiljnih situacija u kojima su mogli biti u zaostatku, Šego ih je doveo u vodstvo. Sudac Klarić poništio je gol Diona Drena Belje te je poništio i penal na Mikiću kojeg je prvo dosudio. Nije Dinamo iskoristio svoje prilike i kazna je stigla.

DERBI VISOKIH TENZIJA VIDEO Dinamo - Hajduk 1-1: Hoxha spasio bod u 12. minuti nadoknade! 'Modri' ostaju prvi
VIDEO Dinamo - Hajduk 1-1: Hoxha spasio bod u 12. minuti nadoknade! 'Modri' ostaju prvi

Livaja je dočekao loptu na lijevoj strani i ubacio oštru loptu koja je proletjela kroz peterac. Nisu dinamovci to izbacili kako treba te ju je prihvatio Almena na drugoj strani. On je pogledao i poslao loptu u gužvu ispred Filipovićeva gola, a tamo se Šego najbolje nsašao i pospremio loptu u mrežu. Pomoćni sudac podigao je zastavicu i označio zaleđe, ali je VAR potvrdio da je sve čisto i Hajduk je poveo.

Gol pogledajte OVDJE.

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a
Uoči derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru prisjetili smo se dekora koji su na tribinama priredile njihove navijačke skupine prije velikih utakmica. Koja vam se najviše svidjela?
Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a
Iz prvog pota je Hrvatska izvukla Engleze, imali smo sreće s reprezentacijom iz trećeg pota (Panama), ali zato nije imala sa četvrtim potom (Gana). S Engleskom igramo 17. lipnja, s Panamom 23.06., a s Ganom 27. lipnja

