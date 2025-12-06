VIDEO Pogledajte kako je Šego 'zaledio' maksimirski stadion!

Hajduk je u 68. minuti došao do vodstva protiv Dinama. Nakon što su "bili" preživjeli nekoliko ozbiljnih situacija u kojima su mogli biti u zaostatku, Šego ih je doveo u vodstvo. Sudac Klarić poništio je gol Diona Drena Belje te je poništio i penal na Mikiću kojeg je prvo dosudio. Nije Dinamo iskoristio svoje prilike i kazna je stigla.

Livaja je dočekao loptu na lijevoj strani i ubacio oštru loptu koja je proletjela kroz peterac. Nisu dinamovci to izbacili kako treba te ju je prihvatio Almena na drugoj strani. On je pogledao i poslao loptu u gužvu ispred Filipovićeva gola, a tamo se Šego najbolje nsašao i pospremio loptu u mrežu. Pomoćni sudac podigao je zastavicu i označio zaleđe, ali je VAR potvrdio da je sve čisto i Hajduk je poveo.

Gol pogledajte OVDJE.