Bit će ovo i veliko predstavljanje Mislava Oršića, koji će se prvi put nakon povratka imati priliku predstaviti zagrebačkoj publici
UŽIVO Dinamo - Koper: 'Modri' bruse formu prije LP-a, Oršić se vraća pred maksimirsku publiku
Stigao je i sastav "modrih".
Dinamo (4-2-3-1): Filipović - Goda, Galešić, Dominguez, Valinčić - Zajc, Mišić - Oršić, Vidović, Bakrar, Beljo
Dinamo danas igra treću prijateljsku utakmicu na ljetnim pripremama. Nakon dvije utakmice u Sloveniji i pobjeda protiv Radomlja (3-0) i Brinja (9-0), bit će to ujedno i prva od dvije utakmice koje će “modri” odigrati na Maksimiru.
Suparnik će im biti još jedan slovenski prvoligaš, Koper. Susret će početi u 20 sati, a utakmicu će uživo s tribina Maksimira moći pratiti samo članovi i prijatelji kluba, za koje će biti otvorena tribina Zapad dolje. Iz kluba su uoči utakmice napomenuli kako godišnje ulaznice ne vrijede za ovaj susret. Ovo će ujedno biti i jedina utakmica otvorena za gledatelje prije dvoboja s Thunom u drugom pretkolu Uefine Lige prvaka.
Osim toga, bit će ovo i veliko predstavljanje Mislava Oršića, koji će se prvi put nakon povratka imati priliku predstaviti zagrebačkoj publici.
Prijenos susreta onima koji nisu članovi bit će dostupan na MAXSportu 1 i Dinamovu službenom kanalu Dinamo Plus.