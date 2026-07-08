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UŽIVO Dinamo - Koper: 'Modri' bruse formu prije LP-a, Oršić se vraća pred maksimirsku publiku

Piše Domagoj Vugrinović,
UŽIVO Dinamo - Koper: 'Modri' bruse formu prije LP-a, Oršić se vraća pred maksimirsku publiku
Zagreb: Trening GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Bit će ovo i veliko predstavljanje Mislava Oršića, koji će se prvi put nakon povratka imati priliku predstaviti zagrebačkoj publici

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Pripremna utakmica 20 sati , Maksimir, Zagreb
Dinamo
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Koper
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SASTAV DINAMA

Stigao je i sastav "modrih".

Dinamo (4-2-3-1): Filipović - Goda, Galešić, Dominguez, Valinčić - Zajc, Mišić - Oršić, Vidović, Bakrar, Beljo

NAJAVA

Dinamo danas igra treću prijateljsku utakmicu na ljetnim pripremama. Nakon dvije utakmice u Sloveniji i pobjeda protiv Radomlja (3-0) i Brinja (9-0), bit će to ujedno i prva od dvije utakmice koje će “modri” odigrati na Maksimiru.

Suparnik će im biti još jedan slovenski prvoligaš,  Koper. Susret će početi u 20 sati, a utakmicu će uživo s tribina Maksimira moći pratiti samo članovi i prijatelji kluba, za koje će biti otvorena tribina Zapad dolje. Iz kluba su uoči utakmice napomenuli kako godišnje ulaznice ne vrijede za ovaj susret. Ovo će ujedno biti i jedina utakmica otvorena za gledatelje prije dvoboja s Thunom u drugom pretkolu Uefine Lige prvaka.

Osim toga, bit će ovo i veliko predstavljanje Mislava Oršića, koji će se prvi put nakon povratka imati priliku predstaviti zagrebačkoj publici.

Prijenos susreta onima koji nisu članovi bit će dostupan na MAXSportu 1 i Dinamovu službenom kanalu Dinamo Plus.

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