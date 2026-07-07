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DOBAR POSAO U ITALIJI

DOZNAJEMO To je 'to'! Sergi Dominguez ide u Lazio, peglaju se završni detalji velikog posla

Piše Mato Galić,
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DOZNAJEMO To je 'to'! Sergi Dominguez ide u Lazio, peglaju se završni detalji velikog posla
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Dominguez je u Dinamo došao ljetos iz Barcelone, gdje je uglavnom igrao za B momčad, za 1,2 milijuna eura, a sad će 'modrima' donijeti između 10 i 12 milijuna eura

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Sergi Dominguez (21), mladi španjolski reprezentativac, napušta Dinamo! Kako doznajemo, sjajni stoper ide u Lazio. Igrač je pristao na uvjete koje su mu ponudili, a talijanski prvoligaš i klub iz Maksimirske 128 "peglaju" završne detalje oko odštete. "Modri", jasno, žele kroz razne bonuse "izboksati" još koji euro više, ali to je "to", kažu nam dobro upućeni izvori, Dominguez ide u rimski klub.

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Dominguez je u Dinamo došao ljetos iz Barcelone, gdje je uglavnom igrao za B momčad, za 1,2 milijuna eura. U hrvatskom prvaku u potpunosti se etablirao na velikoj sceni pa mu "prosaca" ovog ljeta nije nedostajalo. Najkonkretniji i najbrži bio je Lazio koji ga prati već nekoliko mjeseci. 

Dominguez je s Rimljanima dogovorio petogodišnji ugovor prema kojem bi zarađivao 1,4 milijuna eura po sezoni, što je znatno više od onoga što ima u Dinamu. "Modri" će na ime transfera dobiti između 10 i 12 milijuna eura.

Pod vodstvom Marija Kovačevića bio je jedan od ključnih Dinamovih igrača. U svim natjecanjima sakupio je 38 nastupa, od čega je čak 37 puta krenuo od prve minute. Pritom je zabio dva pogotka i dodao četiri asistencije, a sezonu je završio s pet žutih i bez ijednog crvenog kartona. Prema Transfermarktu, vrijedi devet milijuna eura.

Statistika Sergija Domingueza

Foto: Sofascore za 24sata

Zagrebački klub dobro se pripremio za potencijalne odlaske spomenutog Domingueza, ali i Scotta McKenne, Škota koji čini drugu polovicu udarnog stoperskog para. Iz Rijeke je po isteku ugovora u Dinamo došao Stjepan Radeljić, koji je nedavno nastupio za BiH na Svjetskom prvenstvu.

McKenna je još tu, ima ponuda i za njega, ali britkom braniču nigdje se ne žuri, uživa u Zagrebu i u neformalnim razgovorima kaže da bi mogao i ostati živjeti u Zagrebu. Kovačević na raspolaganju od stopera ima McKennu, Radeljića, Niku Galešića, oporavljenika Raula Torrentea, supertalentiranog Marka Zebića, s posudbe iz Vukovara vratio se Moreno Živković...

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