UŽIVO Dinamo - Rijeka: Borba za Rabuzinovo sunce, na finale Kupa dolazi i izbornik Dalić

Dočekali smo vrhunac sezone u kojem ćemo dobiti osvajača Kupa Hrvatske. U finalu ove godine na Opus Areni igraju Dinamo i Rijeka. Utakmica počinje u 18 sati, a izravni prijenos osigurali su MAXSport 1 i YouTube kanal MAXSporta, na kojem gledatelji susret mogu pratiti potpuno besplatno.

Dinamo je već ranije osigurao naslov prvaka Hrvatske, a do finala Kupa stigao je pobjedama protiv imenjaka iz Predavca 6-0 u šesnaestini finala. U osmini finala deklasirao je drugoligaša Karlovac 7-0, a potom je u četvrtfinalu na Maksimiru svladao Kurilovec 2-0. Jedini prvoligaš s kojim su "modri" igrali prije finala bila je Gorica, koju su na gostovanju pobijedili 2-0.

Momčad Marija Kovačevića nalazi se u sjajnoj formi i ne zna za poraz još od veljače i utakmice Europske lige protiv Genka. U posljednjem kolu u vječnom derbiju svladali su Hajduk i dodatno podigli samopouzdanje. Jedini problem za Kovačevića predstavlja ozljeda standardnog stopera McKenne. Škot je zbog problema s aduktorom propustio utakmicu protiv “bilih”, a još nije poznato hoće li biti potpuno spreman za ogled s Rijekom.

Momčad Victora Sancheza također je dočekala dobre vijesti. Toni Fruk, koji je dugo imao problema s kukom i leđima, zaigrao je u prošlom kolu i odmah se upisao među strijelce. Vratio se i Vignato pa jedini veći izostanak ostaje Barišić, koji je nakon operacije vjerojatno završio ne samo sezonu, već i godinu.

Rijeka je imala specifičan put do finala jer je gotovo sve utakmice igrala na domaćem terenu. U prvom kolu ugostila je Maksimir i deklasirala ga 4-0. U osmini finala nešto bolje prošla je buduća drugoligaška Mladost iz Ždralova, koja je izgubila 4-1. U četvrtfinalu gledali smo jednu od najuzbudljivijih utakmica posljednjih sezona. Na Rujevicu je stigao veliki rival Hajduk, a domaćin je šokantnim preokretom u sudačkoj nadoknadi slavio 3-2.

U polufinalu Rijeka je bila bolja od Slaven Belupa, protiv kojeg je prošle godine osvojila Kup, i tako izborila novo finale. U klupskim vitrinama Rijeka ima sedam trofeja Rabuzinova sunca, jedan manje od Hajduka. Rekorder po broju osvojenih Kupova je Dinamo, koji je taj trofej osvojio 17 puta.