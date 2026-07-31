UŽIVO Dinamo - Slaven: Kreće dobri stari HNL, čekamo sastave

NAJAVA

Nova sezona HNL-a za Dinamo počinje domaćom utakmicom protiv Slaven Belupa na Maksimiru od 20 sati. Modri u prvenstvo ulaze nakon uspješno odrađenog europskog posla protiv švicarskog Thuna, kojeg su izbacili u 2. pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka, pa će sada pokušati pobjedom otvoriti i borbu za obranu naslova.

Momčad Marija Kovačevića u susret ulazi kao izraziti favorit, no Koprivničani su posljednjih sezona znali biti neugodan suparnik. Dinamo će pred domaćim navijačima nastojati nametnuti ritam od prve minute i potvrditi očekivanu kvalitetu na otvaranju prvenstva.