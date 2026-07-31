Dinamo novu sezonu HNL-a otvara na Maksimiru protiv Slaven Belupa. Modri u prvenstvo ulaze s velikim ambicijama, a cilj je od samog početka nametnuti ritam u borbi za vrh ljestvice. Susret počinje u 20 sati
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UŽIVO Dinamo - Slaven: Kreće dobri stari HNL, čekamo sastave
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PROMJENA U SASTAVU
Kovačević vraća Stojkovića i sprema novu udarnu postavu, a neki europski aduti bit će na klupi.
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NAJAVA
Nova sezona HNL-a za Dinamo počinje domaćom utakmicom protiv Slaven Belupa na Maksimiru od 20 sati. Modri u prvenstvo ulaze nakon uspješno odrađenog europskog posla protiv švicarskog Thuna, kojeg su izbacili u 2. pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka, pa će sada pokušati pobjedom otvoriti i borbu za obranu naslova.
Momčad Marija Kovačevića u susret ulazi kao izraziti favorit, no Koprivničani su posljednjih sezona znali biti neugodan suparnik. Dinamo će pred domaćim navijačima nastojati nametnuti ritam od prve minute i potvrditi očekivanu kvalitetu na otvaranju prvenstva.
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