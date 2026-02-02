UŽIVO Dinamo - Vukovar. Livi odmah kreće od prve minute!

NAJAVA

Dinamo večeras (18 sati) na Maksimiru dočekuje Vukovar 1991 u utakmici u kojoj ima priliku pobjeći Hajduku na ogromnih sedam bodova prednosti. No, imperativ pobjede i stanje na ljestvici pali su u drugi plan, jer u momčad "modrih" nakon više od 150 dana vraća se ikona kluba, Dominik Livaković.

Posao s Fenerbahčeom zaključen je u petak, a hrvatski reprezentativni golman nije gubio vrijeme. Već je odradio nekoliko treninga s momčadi, a dojmovi suigrača i stručnog stožera su jednoglasni - Livi izgleda kao da nikada nije ni otišao. Oštar, brz i glasan, odmah je preuzeo ulogu autoriteta. Trener Mario Kovačević nije skrivao oduševljenje što ga ponovno ima na raspolaganju.

​- On je u treningu, odradio je tri treninga s nama, jedva ga čekam. Znamo kakvu kvalitetu ima! Ne samo na terenu, bit će bitan i u svlačionici. Svi od njega mogu učiti, veselim se da kreće s nama u ovoj utakmici - potvrdio je Kovačević.

Ipak, Livaković nije jedini povratnik koji će razveseliti navijače. Nakon teške ozljede gležnja, u sastav se vraća i desni bek Moris Valinčić. Ironično, Valinčić se ozlijedio upravo u porazu od Vukovara u Vinkovcima 27. listopada prošle godine i od tada je bio izvan pogona. U njegovom odsustvu Kovačević je na toj poziciji isprobavao Theophilea, Mikića pa i Galešića, no nitko nije bio pravo rješenje. Povratkom Valinčića, Niko Galešić će se moći vratiti na svoju prirodnu stopersku poziciju, što je posebno važno s obzirom na probleme s ozljedom Scotta McKenne.

Dinamo u utakmicu ulazi s velikim sportskim motivom. Prilika za bijeg Hajduku na sedam bodova prednosti je idealna, no tu je i želja za revanšom. Poraz u Vinkovcima 1-0 jedan je od samo četiri prvenstvena koja su "modri" upisali ove sezone i još uvijek peče. Kovačević je svjestan da opuštanja ne smije biti, unatoč tome što Vukovarci na Maksimir stižu kao posljednja momčad lige i bez trojice ključnih igrača (Živković, Kulušić, Čaić) koji su na posudbi upravo iz Dinama.

​- Poštujemo Vukovar, ali imamo jedan sportski motiv, zadnju smo utakmicu izgubili. Jedva čekamo da im se revanširamo. Najbolja opomena je bila ta utakmica u Vinkovcima, toga su svjesni i moji igrači - upozorava Dinamov strateg.