'MODRI' DOČEKALI VUKOVAR

VIDEO Pogledajte gol Belje i bravuru Livakovića za Dinamo!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/MaxSport

Mogao je i Vukovar zabiti na Maksimiru u 27. minuti, ali Dominik Livaković još je jednom demonstrirao klasu! Puljić je tukao snažno i precizno s ruba kaznenog prostora, ali golman Dinama obranio je njegov udarac

Admiral

Dinamo je dočekao Vukovar u 20. kolu HNL-a na Maksimiru i stigao u vodstvo u 42. minuti. Zabio je Beljo, ali velik dio posla odradio je Stojković.

Sjurio se ofenzivac "modrih" prema golu Vukovara i prošao kroz obranu, a onda pucao, ali sjajni Pintol obranio mu je udarac. Ipak, na odbijenoj lopti se našao Beljo i pogodio za 1-0. 

Gol pogledajte OVDJE

Obranu Livakovića pogledajte OVDJE

OSTALO

