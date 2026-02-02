VIDEO Pogledajte gol Belje i bravuru Livakovića za Dinamo!

Dinamo je dočekao Vukovar u 20. kolu HNL-a na Maksimiru i stigao u vodstvo u 42. minuti. Zabio je Beljo, ali velik dio posla odradio je Stojković.

Sjurio se ofenzivac "modrih" prema golu Vukovara i prošao kroz obranu, a onda pucao, ali sjajni Pintol obranio mu je udarac. Ipak, na odbijenoj lopti se našao Beljo i pogodio za 1-0.

Mogao je i Vukovar zabiti na Maksimiru u 27. minuti, ali Dominik Livaković još je jednom demonstrirao klasu! Puljić je tukao snažno i precizno s ruba kaznenog prostora, ali golman Dinama obranio je njegov udarac.

