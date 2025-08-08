UŽIVO Dinamo - Vukovar: Na otvaranju drugog kola sve osim pobjede 'modrih' bilo bi čudo...

NAJAVA

Drugo kolo ovosezonskog HNL-a otvorit će Dinamo i Vukovar 1991 na Maksimiru u 21 sat. Dinamo je izrazito velik favorit u ovom susretu i sve osim pobjede "modrih" bilo bi pravo čudo. Mario Kovačevć ima "slatke" muke koga staviti u prvih 11, ali koji kod sastav istrči na teren, trebao bi donijeti Dinamu pobjedu, bez većih problema.

"Modri" su bili pod velikim pritiskom u prvom kolu protiv Osijeka jer im je ždrijeb za prvog protivnika dao jako dobru momčad koja im je parirala sve do 70. minute. Uspješno su riješili prvi zadatak i pobijedili 2-0, a treneru Kovačeviću pao je veliki kamen sa srca. Osijeku je presudila širina Dinamove klupe te su Plavi pokazali što se od njih može očekivati u nastavku sezone. Protiv Vukovara bi na teren mogao isti sastav, ali zbog nominalno lakšeg protivnika moguće su i rotacije u prvih 11. Svi su na raspolaganju Mariju Kovačeviću i očekuje se pobjeda, samo je pitanje s koliko golova razlike.

- Ne smijemo upasti u zamku - oprezno je rekao Kovačević prije susreta jer ni na koji način ne želi podcijeniti novog prvoligaša i želi da njegovi igrači u svaki susret ulaze maksimalno.

Što se tiče Vukovara, u prvom kolu su pokazali solidnu igru, stvorili nekoliko prilika, ali ipak izgubili 1-0 od Lokomotive. U Maksimiru, sada protiv Dinama, tražit će čudo, ali i neće biti prevelikog razočarenja ako izgube jer ne očekuju da će bodove uzimati protiv Dinama, ali se svakako neće predati. Vukovarci imaju određenih problema u sastavu. Naime, prvi golman, Antonio Đaković, ozlijedio je rame i neće konkurirati za susret. Drugi golman, Srđan Nedić, u četvrtak je dobio raskid ugovora zbog praćenja kontroverznih stranica, te će na gol tako stati Marino Bulat, koji jako dugo nije branio. Prošle sezoni ni jednom nije stao na gol te će mu ovo biti pravo "vatreno krštenje" u HNL-u.

- Mi uvijek igramo na pobjedu, igrat ćemo i sad. Dinamo je taj, koji može puno izgubiti, mi izgubiti nemamo što. Prvo poluvrijeme protiv Lokomotive bilo je slabije, drugo bolje, sad neka prvo bude još bolje, a drugo najbolje. To nam je cilj u Maksimiru - rekao je Gordon Schildenfeld.

Koeficijent na Dinamo je 1,20, dok je na goste 20,00 što jasno govori tko je favorit. Utakmicu sudi Patrik Pavlešić.