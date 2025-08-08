Obavijesti

VIDEO Dinamo zabio i drugi gol! Pogledajte Beljin prvijenac za Dinamo nakon odlične akcije...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: tportal/screenshot

Iako je Vukovar stvorio opasne prilike u prvom dijelu, Dinamo je prvi poveo. Pritiskali su "modri" i okrunili bolju igru u 45. minuti kada je Vidović zabio. U nastavku je Beljo zabio nakon lijepe akcije s desne strane

Nakon početnih šokova koje su proživljavali navijači Dinama na Maksimiru, "modri" su poveli pred sam kraj poluvremena. Pritiskala je momčad Marija Kovačevića i isplatilo se u 45. minuti kada je Gabriel Vidović zabio za 1-0.

Nakon duže akcije Dinama lopta je otišla u korner. Izveo ga je kapetan Josip Mišić, Scott McKenna prebacio, a Vidović u srcu kaznenog prostora. zabija. Dinamova "desetka" se sjajno snašla i desnom nogom matirala golmana Vukovara. Lakše se diše na Maksimiru.

Gol Vidovića pogledajte OVDJE.

Iako je Vukovar i u drugom dijelu imao lijepe prilike, Dinamo je povisio vodstvo u 65. minuti. Na 2-0 svoj prvijenac u "modrom" dresu zabio je Dion Drena Beljo nakon sjajne akcije i asistencije Matea Lisice. Ostao je Beljo sam pred golom i ugurao loptu u praznu mrežu.

Gol Belje pogledajte OVDJE.

"Modri" nisu dobro krenuli i nisu stvarali previše prilika, ali u okrunili bolju igru pred kraj prvog dijela.

