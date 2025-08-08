VIDEO Dinamo zabio i drugi gol! Pogledajte Beljin prvijenac za Dinamo nakon odlične akcije...

Nakon početnih šokova koje su proživljavali navijači Dinama na Maksimiru, "modri" su poveli pred sam kraj poluvremena. Pritiskala je momčad Marija Kovačevića i isplatilo se u 45. minuti kada je Gabriel Vidović zabio za 1-0.

Lineups provided by Sofascore

Nakon duže akcije Dinama lopta je otišla u korner. Izveo ga je kapetan Josip Mišić, Scott McKenna prebacio, a Vidović u srcu kaznenog prostora. zabija. Dinamova "desetka" se sjajno snašla i desnom nogom matirala golmana Vukovara. Lakše se diše na Maksimiru.

Gol Vidovića pogledajte OVDJE.

Iako je Vukovar i u drugom dijelu imao lijepe prilike, Dinamo je povisio vodstvo u 65. minuti. Na 2-0 svoj prvijenac u "modrom" dresu zabio je Dion Drena Beljo nakon sjajne akcije i asistencije Matea Lisice. Ostao je Beljo sam pred golom i ugurao loptu u praznu mrežu.

Gol Belje pogledajte OVDJE.

"Modri" nisu dobro krenuli i nisu stvarali previše prilika, ali u okrunili bolju igru pred kraj prvog dijela.