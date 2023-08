UŽIVO Bišćan: Ovo je daleko najteža utakmica za pripremu...

Utakmica 3. pretkola Lige prvaka između zagrebačkog Dinama i grčkog AEK-a trebala se igrati 8. kolovoza u Ateni, ali zbog okršaja huligana ispred stadiona će se ovaj tjedan igrati dvije utakmice. Prva je na rasporedu u utorak, 15. kolovoza, s početkom u 20 sati na Maksimiru, a uzvrat je na rasporedu u subotu, 19. kolovoza s početkom u 20 sati i 45 minuta u Ateni.

Prvi susret će najaviti trener Igor Bišćan na Maksimiru od 13 sati, a njegove izjave pratite uživo u tekstu.

- Prije nego što krenemo na nogomet, želio bih izrazit suću obitelji nastradale osobe. Isto tako suosjećanje svima koji su u ovoj tragediji doživjeli negativne posljedice po sebe i bližnje. Utakmica? AEK je ozbiljna i iskusna momčad koja je puna internacionalaca, igračima iz ozbiljnih reprezentacija. Stabilni su, čvrsti i tvrdi, nije slučajnost da su osvojili dvostruku krunu u Grčkoj - kaže Igor Bišćan, pa nastavlja:

- Da, nema govora, ovo je natježa utakmica koju sam ikad pripremao. Ovo se događa jednom u puno vremena, nadam se da se više nikada neće nešto ovako dogoditi, ovakva priprema utakmice. Situacija je složena i drugačija, ali po tom pitanju ne možemo ništa napraviti, već se spremiit najbolje što možemo i hvatati najbolji rezultat.

- Mentalni aspekt? Sigurno da je to bitno, normalno da sam pokušao izolirati dečke od te teme, ne možemo puno napraviti oko toga, na to ne možemo utjecati, a oduzima nam koncentraciju na teren. Nadam se da se ni dečki nisu time opterećivali, nismo puno ulazili u te stvari, za tim nema potrebe. Vidjet ćemo, tu je i druga utakmica, bit ćemo pametniji u nedjelju.

- Prije ždrijeba, uvijek želite prvu utakmicu igrati kod kuće, ali to otvara neke druge mogućnosti u kalkulaciji. Sada ipak ne vrijede golovi u gostima. Ali da se ne lažemo, znamo što nas očekuje u Grčkoj, pa moramo sutra uzeti što bolji rezultat.

- Radimo kao što smo trenirali prije, želimo razviti našu igru, u svim smo utakmicama ostali vjerni tome, nekad bi zabili, nekad ne bi. Generalno, osim prvog dijela protiv Gorice ne mogu s igračke strane naći puno grešaka, sa svim drugim sam zadovoljan što se tiče energije i pristupa. Da, morali smo dobiti Goricu, tu nema govora, ali sam zadovaljan svim partijama osim tog prvog poluvremena s Goricom.

- Baturina je imao temperaturu pa smo ga poštedili, vidjet ćemo. Imamo sitnih problema s igračima, ali ne bih o imenima, vidjet ćemo danas. Imamo nekih sitnica, ali ništa preozbiljno, vjerujem da će svi biti OK.

- Teško je procijeniti, svaka osoba je priča za sebe kako to doživljava. Teško je odvagnuti kako će se to reflektirati na utakmici, moramo se brinuti na teren. Ozbiljna momčad je ispred nas, ali sigurno da ni oni nisu bili presretni ždrijebom. Vidjet ćemo sutra koji je to odnos snaga. Tragedija je velika, možemo misliti kako bi to mi doživjeli da se dogodilo u Hrvatskoj. I ona će utjecati na sve, ali moramo izvući pouku napraviti sve da se takve stvari više ne događaju.

Odlasci igrača?

- Dok god su Dinamu, računamo na sve, ali ta tema se intenzivno događa već dulji vremenski period, a kako se bliži kraj prijelaznog roka sve je aktualnija. I dalje računam na njih, oni su nosioci naše igre, ali kad i ako netko otiđe, onda ćemo raditi bez njih, vidjeti koliko smo spremni za dalje.

Poruka navijačima...

- Trebamo svi skupa izvući pouke, raditi i ponašati se tako, da se takve stvari više ne događaju u nogometu - završio je Bišćan.