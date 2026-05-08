NAJVEĆA POBJEDA KARIJERE

SENZACIJA U RIMU Dino Prižmić dobio velikog Novaka Đokovića!

Piše Petar Božičević,
Ključan trenutak dogodio se u petom gemu trećeg seta kada Prižmić osvaja "break" i vodi s 3-2, a do kraja meča je osvajao gemove na svom servisu za konačnu pobjedu

Dino Prižmić i Novak Đoković sastali su se drugom kolu Mastersa u Rimu, a prvi set pripao je Đokoviću sa 6-2. Ipak, uslijedio je nevjerojatan preokret i pobjeda Prižmića s 2-1 u setovima! 

U prvom je setu Đoković bez problema stigao do prednosti, ali onda je uslijedio nevjerojatan preokret hrvatskog tenisača. U drugom je setu "pomeo" Noleta sa 6-2. Hrvat je sjajnom igrom osvojio čak dva "breaka" protiv četvrtog tenisača svijeta i izjednačio u setovima. Kod 5-2 je Prižmić bez problema obranio servis i osvojio set. Video pogledajte OVDJE

Treći set započeo je Novakovim servisom i osvojenim gemom. Bizarna situacija dogodila se u drugom gemu trećeg seta kada se poen morao ponoviti zbog nepoznatog zvuka. Video pogledajte OVDJE

Ipak, nije to omelo Prižmića koji je osvojio gem i izjednačio na 1-1. Ključan trenutak dogodio se u petom gemu trećeg seta kada Prižmić osvaja "break" i vodi s 3-2, a do kraja meča je osvajao gemove na svom servisu za konačnu pobjedu. Posljednje trenutke meča pogledajte OVDJE

Ovo je bio drugi meč Prižmića i Đokovića, prvi put su se sastali prije dvije godine na Australian Openu, a tada je Đoković slavio s 3-1 u setovima.

Rezultat meča:

1. set: Prižmić - Đoković 2-6

2. set: Prižmić - Đoković 6-2

3. set: Prižmić - Đoković 6-4

U trećem kolu će Prižmić igrati protiv pobjednika dvoboja Humbert - Kopriva. 

