U prvoj je vožnji najbrži bio Marco Odermatt, a samo stotinku sporiji bio je Marco Schwarz. Treći je nakon prve vožnje Stefan Brennsteiner sa 25 stotinki zaostatka za vodećim, a Zubčić je završio 10. s 99 stotinki zaostatka
ZBOG LOŠEG VREMENA
UŽIVO Odgodili početak druge vožnje u Söldenu! Filip Zubčić nada se visokom plasmanu
ODGODILI POČETAK
Početak druge vožnje odgođen je barem za 13.30 zbog loših vremenskih uvjeta u Austriji.
NAJAVA
Filipa Zubčića čeka nastup u drugoj vožnji veleslaloma u Söldenu s početkom od 13 sati. Hrvat je završio deseti nakon prve vožnje, ali postolje nije (pre)daleko. Trećeplasirani Brennsteiner bježi mu 74 stotinke što nije nedostižna prednost.
Oprezno je hrvatski skijaš skijao u prvoj vožnji i to u teškim uvjetima i skraćenom veleslalomu zbog loših vremenskih uvjeta.
Prijenos utrke je na HRT-u 2.
