UŽIVO Odgodili početak druge vožnje u Söldenu! Filip Zubčić nada se visokom plasmanu

NAJAVA

Filipa Zubčića čeka nastup u drugoj vožnji veleslaloma u Söldenu s početkom od 13 sati. Hrvat je završio deseti nakon prve vožnje, ali postolje nije (pre)daleko. Trećeplasirani Brennsteiner bježi mu 74 stotinke što nije nedostižna prednost.

Oprezno je hrvatski skijaš skijao u prvoj vožnji i to u teškim uvjetima i skraćenom veleslalomu zbog loših vremenskih uvjeta.

Prijenos utrke je na HRT-u 2.