ZBOG LOŠEG VREMENA

UŽIVO Odgodili početak druge vožnje u Söldenu! Filip Zubčić nada se visokom plasmanu

Piše Petar Božičević,
UŽIVO Odgodili početak druge vožnje u Söldenu! Filip Zubčić nada se visokom plasmanu
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

U prvoj je vožnji najbrži bio Marco Odermatt, a samo stotinku sporiji bio je Marco Schwarz. Treći je nakon prve vožnje Stefan Brennsteiner sa 25 stotinki zaostatka za vodećim, a Zubčić je završio 10. s 99 stotinki zaostatka

Veleslalom, druga vožnja 13.00 , Sölden, Austrija
ODGODILI POČETAK

Početak druge vožnje odgođen je barem za 13.30 zbog loših vremenskih uvjeta u Austriji. 

NAJAVA

Filipa Zubčića čeka nastup u drugoj vožnji veleslaloma u Söldenu s početkom od 13 sati. Hrvat je završio deseti nakon prve vožnje, ali postolje nije (pre)daleko. Trećeplasirani Brennsteiner bježi mu 74 stotinke što nije nedostižna prednost. 

Oprezno je hrvatski skijaš skijao u prvoj vožnji i to u teškim uvjetima i skraćenom veleslalomu zbog loših vremenskih uvjeta. 

Prijenos utrke je na HRT-u 2. 

