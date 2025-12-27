UŽIVO Finale 'Četiri kafića': Ivan Strinić protiv Filipa Bradarića

"Četiri kafića – Kaštela" drugi put! Nakon što je prvo izdanje u Kaštel Starom nadmašilo očekivanja, kaštelanski humanitarci na čelu s Goranom Jozinovićem su u novoj misiji humanosti. Drugo izdanje turnira održava se danas u Kaštel Sućurcu, ponovno s brojnim poznatim imenima na parketu. U finalu se sastaju "Caffe bar Mama" i "B cool brewery and pub".

U prvom polufinalu je "Caffe bar Mama" pobijedila "Food bar Gabine" sa 5-3 i tako izbacila Livajinu momčad. U drugom polufinalu je "B Cool" pobijedila "Sport caffe Balun" sa 6-4.

"Caffe bar Mama": Božidar Radošević, Filip Bradarić, Luka Vučko, Ante Kulušić, Tomislav Bušić, Jurica Vučko, Ivan Rodić, Marijan Budimir, Lovre Čirjak, Drago Gabrić, Roko Brajković, Petar Bosančić, Ante Kavelj i Ante Topić. Voditelj momčadi: Tomislav Erceg

"B-Cool brewery and pub": Žarko Luketin, Branimir Cipetić, Mateo Jurić Petrašilo, Ivan Strinić, Ivan Mamut, Ivan Božić, Anthony Kalik, Sandro Gotal, Josip Skoko, Ivan Katić, Noa Skoko i Marin Stojkić. Voditelj momčadi: Zoran Vulić

Finale kreće u 18.15.