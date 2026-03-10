UŽIVO Galatasaray - Liverpool: 'Redsi' se vraćaju u pakleni Istanbul. Evo sastava momčadi

NAJAVA

Nogometaši Liverpoola večeras se vraćaju u Istanbul, na RAMS Park, gdje ih u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka čeka dvoboj s Galatasarayem. Za momčad Arnea Slota ovo je povratak na mjesto gdje su ranije ove sezone doživjeli jedan od samo dva poraza u ligaškoj fazi natjecanja, a u novi okršaj ulaze značajno oslabljeni.

Utakmica koja počinje u 18-45 sati bit će novi veliki ispit za "redse", koji se nadaju da će ostvariti bolji rezultat nego u rujnu i tako si osigurati prednost uoči uzvrata na Anfieldu. S druge strane, turski prvak, nošen fantastičnom podrškom s tribina, tražit će ponavljanje uspjeha i novu veliku pobjedu nad europskim velikanom.

Ove dvije momčadi već su se susrele krajem rujna u sklopu novog formata ligaške faze Lige prvaka. Igralo se na istom stadionu, a Galatasaray je tada slavio 1-0. Pobjednički gol zabio je nigerijski napadač Victor Osimhen iz penala u 16. minuti, a Liverpool unatoč pokušajima do kraja nije uspio pronaći put do mreže.

Trener Liverpoola Slot tada je bio zatečen paklenom atmosferom koju su stvorili domaći navijači, a uoči večerašnjeg dvoboja priznao je da je to bilo potpuno novo iskustvo čak i za njegove najiskusnije igrače.

- Ovi navijači su vrlo impresivni. Kad imate loptu, zviždanje je toliko glasno, nestvarno glasno! Dobra stvar je što smo to sada već jednom iskusili, ali ne igramo samo protiv navijača, već i protiv jedanaest jako dobrih igrača s odličnim trenerom - izjavio je Nizozemac.

Dok se Galatasaray do osmine finala probio kroz dramatično doigravanje protiv Juventusa, Liverpool je osigurao izravan plasman. Obje momčadi su u dobroj formi, no najveća briga za Arnea Slota su brojni izostanci. Najnoviji udarac stigao je neposredno prije puta u Tursku, kada je na treningu probleme osjetio prvi golman Alisson Becker. Brazilac je ostao u Engleskoj, a njegovo će mjesto među stativama zauzeti Gruzijac Giorgi Mamardashvili.

- Ali je bio na treningu, ali je nažalost osjetio nešto pred kraj. Zajedno smo procijenili da nije dovoljno spreman za igru i da nema smisla da putuje s nama - objasnio je Slot, dodavši kako se nada da bi Alisson mogao biti spreman za vikend i derbi protiv Tottenhama.

Zbog bolesti je otpao i talijanski ofenzivac Federico Chiesa, a popis ozlijeđenih igrača Liverpoola je poduži. Na njemu su odranije Alexander Isak, koji se oporavlja od operacije gležnja, te Conor Bradley, Wataru Endo i Giovanni Leoni, za koje je sezona vjerojatno završena.

S druge strane, turska momčad nema većih problema s ozljedama. Izvan konkurencije su tek vratar Enes Emre Büyük i branič Arda Ünyay, dok je nastup Sache Boeya pod manjim upitnikom.

Utakmica na RAMS Parku u Istanbulu počinje danas u 18.45 sati, a izravan prijenos možete pratiti na programu Arena Sport 2.

