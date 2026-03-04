Nezapamćena bruka engleskog prvaka: Nitko nije kiksao pred kraj utakmice koliko i Liverpool!

Liverpoolova sezona pod trenerom Arneom Slotom dobila je gorak okus nakon što je poraz od Wolvesa 2-1 u utorak navečer istaknuo bolnu i sada već rekordnu slabost momčadi. Naime, "redsima" je ovo čak peti ligaški poraz ove sezone nakon primljenog gola u sudačkoj nadoknadi.

To je najviše poraza na takav način za bilo koju momčad u jednoj sezoni u čitavoj povijesti Premier lige. Podugačak je popis kobnih trenutaka; poraz od Crystal Palacea u 97. minuti, od Chelseaja u 95., Bournemoutha u 95., Manchester Cityja u 93. te posljednji, od Wolvesa, u 94. minuti.

Foto: Peter Cziborra

Inače, Wolvesi su poveli u 76. minuti preko Gomesa, dok je Salah izjednačio u 83. minuti. Ipak, João André u četvrtoj minuti sudačke nadoknade zabio je za pobjedu Wolvesa 2-1, a prema podacima stranice OptaJoe, bio je to prvi put u povijesti da je momčad iz zone ispadanja zabila pobjednički gol u 90. minuti protiv aktualnog prvaka Premier lige.

Ovom je pobjedom Liverpool izgubio priključak za vodećom četvorkom u borbi za mjesto u Ligi prvaka. "Redsi" imaju 48 bodova iz 29 utakmica, dok četvrtoplasirana Aston Villa ima 51 bod, kao i Manchester United. Wolverhampton je unatoč pobjedi i dalje zakucan na dno Premier lige sa 16 bodova.