UŽIVO Gorica i Lokomotiva traže važne bodove pred kraj sezone

Susret Gorice i Lokomotive u petak od 15.30 sati otvara 29. kolo HNL-a. Obje ekipe nalaze u donjem dijelu ljestvice, domaćini su osmi, a gosti sedmi s tek dva boda više.

Goričani traži bodove za prekid negativnog niza od dva vezana poraza u svim natjecanjima i stabilnost u sredini tablice. Zagrebački 'lokosi' dolaze s namjerom da pobjedom nastave borbu za europska mjesta, treće mjesto udaljeno im je sedam bodova.

Obje momčadi u ovaj susret ulaze s gotovo kompletnim kadrom, što jamči dinamičan i otvoren nogomet od prve minute. Utakmica počinje u 15.30 sati, uz izravan prijenos na kanalu MAXSport 1.