SPLIĆANI IDU U KOPRIVNICU

Hajduk bez važnih igrača kod Slavena. Garcia: Razgovarao sam sa sportskim direktorom

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Hajduk bez važnih igrača kod Slavena. Garcia: Razgovarao sam sa sportskim direktorom
Split: Gonzalo Garcia održao konferenciju za medije uoči derbija protiv Dinama | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dobre su impresije. Razgovarali smo 50 minuta. Stekao sam dobar dojam, izgleda mi kao normalna i organizirana osoba koja želi raditi i željan je pomoći, rekao je trener Hajduka o Robertu Grafu

Konačno su se posložile kockice na Poljudu nakon turbulentnog razdoblja. Hajduk je predstavio novog sportskog direktora Roberta Grafa pred kojim je gomila posla, a momčad je u sjajnoj formi. U nizu je od četiri pobjede, Marko Livaja briljira i svi s optimizmom iščekuju gostovanje kod Slaven Belupa (petak, 17.45 sati) u 30. kolu HNL-a.

Utakmicu je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia. Za početak, na koga ne može računati?

- Imamo ozlijeđenog Dialla, Šegu koji je dobio udarac u rebra, ne osjeća se skroz dobro. Sigur ima manjih problema s umorom, ne želimo ga riskirati. Plus još i nema Hodaka. Almena je prošli i ovaj tjedan trenirao s nama. Putovat će s nama na utakmicu - kazao je Garcia.

Otkrio je i kako je razgovarao s novim sportskim direktorom.

- Dobre su impresije. Razgovarali smo 50 minuta. Stekao sam dobar dojam, izgleda mi kao normalna i organizirana osoba koja želi raditi i željan je pomoći. Spreman je na suradnju, to je najvažnije.

Pobjedom protiv Gorice (1-0) Hajduk je došao do četvrte pobjede u nizu, a Garciji je to drugi put pošlo za rukom otkako je na klupi splitskog kluba. Prošli put ga je Slaven Belupo zaustavio, može li ovaj put do pete u nizu?

- Pritisak uvijek postoji, ali ne zbog toga. Bilo bi lijepo doći do pete pobjede zaredom. Zadnji put je ondje bila teška utakmica. Oni dobro stišću, organizirani su, agresivni i zato su na ljestvici tu gdje jesu. Energija u momčadi trebala bi biti dobra. Obje momčadi pune su mladih igrača, kod njih je kombinacija talenta i iskustva, a uvijek su kompetitivni. 

Komentari 0
