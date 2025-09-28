Obavijesti

Sport

Komentari 19
OD 16 SATI

UŽIVO Gorica - Osijek 0-1: GOOL! Jakupović prekinuo golgetersku sušu! Sjajna akcija gostiju...

Piše 24sata,
UŽIVO Gorica - Osijek 0-1: GOOL! Jakupović prekinuo golgetersku sušu! Sjajna akcija gostiju...
Osijek i Gorica sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Gorica je u naletu te je pobijedila u prošla dva kola (Dinamo i Belupo), dok Osijeku očajnički trebaju bodovi kako bi prekinuo crni niz. Utakmicu možete pratiti na MAXSportu 1

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Osmo kolo HNL-a 16.00 , Gorica
Gorica
0 : 1
Osijek
Jakupović 35'
Sortiranje događaja
38'

Brzo je odgovorila Gorica. Pršir je proigrao Bakića u prostor, a ovaj je opalio no udarac je ipak bio neprecizan.

35'

GOOOL! Nismo previše toga vidjeli u prvih pola sata utakmice, a onda je sjevnula sjajna kacija gostiju. Vrbančić je u međuliniji proigrao Šopovao koji je leđima okrenut poslao dubinsku loptu prema Jakupoviću. To proigravanje izbacilo je cijelu obranu domaćina, a Jakupović je sam izbio pred Matijaša, a nije imao težak posao zabiti za vodstvo.

34'

Vrzić je ušao u igru umjesto ozlijeđenog Perića.

32'

Perić ne može nastaviti utakmicu pa će Mario Carević morati brzo napraviti izmjenu. Gorica trenutačno igra s 10 igrača.

27'

Novi pokušaj gostiju. Jakupović si je namjestio loptu na lijevu nogu i opalio, ali lopta je fijuknula preko gola.

Komentari 19

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025