Gorica je u naletu te je pobijedila u prošla dva kola (Dinamo i Belupo), dok Osijeku očajnički trebaju bodovi kako bi prekinuo crni niz. Utakmicu možete pratiti na MAXSportu 1
OD 16 SATI
UŽIVO Gorica - Osijek 0-1: GOOL! Jakupović prekinuo golgetersku sušu! Sjajna akcija gostiju...
Live
Gorica
0 : 1
Osijek
Jakupović 35'
38'
Brzo je odgovorila Gorica. Pršir je proigrao Bakića u prostor, a ovaj je opalio no udarac je ipak bio neprecizan.
35'
GOOOL! Nismo previše toga vidjeli u prvih pola sata utakmice, a onda je sjevnula sjajna kacija gostiju. Vrbančić je u međuliniji proigrao Šopovao koji je leđima okrenut poslao dubinsku loptu prema Jakupoviću. To proigravanje izbacilo je cijelu obranu domaćina, a Jakupović je sam izbio pred Matijaša, a nije imao težak posao zabiti za vodstvo.
34'
Vrzić je ušao u igru umjesto ozlijeđenog Perića.
32'
Perić ne može nastaviti utakmicu pa će Mario Carević morati brzo napraviti izmjenu. Gorica trenutačno igra s 10 igrača.
27'
Novi pokušaj gostiju. Jakupović si je namjestio loptu na lijevu nogu i opalio, ali lopta je fijuknula preko gola.
