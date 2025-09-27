Garcia: Livaja je osjetio mišić. Jelavić: Muči me gol Hajduka

Hajduk je pobijedio Lokomotivu 2-0 na Poljudu i tako se izjednačio s Dinamom na vrhu tablice. Ipak, navijači Hajduka su s velikom brigom napustili stadion jer se Marko Livaja ozlijedio u prvom dijelu te je ostao u svlačionici na poluvremenu. Ozljedu, ali i utakmicu je komentirao Gonzalo Garcia.

- Livaja je osjetio mišić, vidjet ćemo, je li ozljeda ili nije, koliko je teška, ako je - rekao je Garcia.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Odlučio sam jer sam analizirao suparnika, gledao sam kako igraju, koje ću igrače koristiti. Igrali smo protiv fizički jake momčadi, naši igrači nisu bili spremni... Napravio sam to da riješimo neke probleme, recimo da ne primamo nepotrebne golove kroz sredinu terena, kao protiv Dinama. Nemamo puno veznjaka koji su defenzivno odgovorni.

Branili ste se nakon izlaska Livaje i Rebića?

- Istina, kad igraš protiv takve momčadi nemaš puno opcija. Trudili smo se biti organizirani, pritiskati, moramo razumjeti da ne možemo pritiskati ako nismo kompletni i spremni, a mi to nismo bili.

Koliko ste vježbali igru s trojicom otraga?

- Trenirali smo jedan dan, ali ja sam odlučio da je vrijeme za promjenu. U drugim momčadima sam to isto pokušavao, imao sam igrače za drugu igru. Moraš se adaptirati. Sve zavisi o igračima, moramo nešto mijenjati, nemamo dovoljno agresije i defenzivnih navika, dogodi nam se da zaspemo. Ne znam hoćemo li zauvijek igrati s tri otraga, ali danas, s Lokomotivom, mislim da je to bilo najbolje. Problem je mijenjati nešto na brzinu, bez treninga, ali kad nešto odlučim onda to i provedem.

Tko umjesto Livaje u Vinkovcima protiv Vukovara?

- Vidjet ću tijekom tjedna, Rebić, Kalik, Pukštas... mogu igrati na toj poziciji. Nisu devetke, ali... radili smo to i s Benrahouom. Počet ću sutra o tome misliti kad pogledam par utakmica Vukovara.

Karačić je odigrao dobru utakmicu, asistirao je za gol?

- Napravio je razliku, to smo i očekivali od njega, svi su igrali kao momčad, borili smo se kao momčad, za mene su svi bili dobro. Fran je napravio dosta dobrih stvari, kao i neke stvari koje mora popraviti, kao i svi, uključujući i mene. Sretan sam da igra, da ima dobar mentalitet.

Slijedi vam pet utakmica ali i četiri gostovanja, kako to preživjeti?

- Pripremat ćemo se, ne mijenjam ništa kad igramo vani. Na vrhu smo lige s Dinamom koji mora odigrati utakmicu, odigrali smo neke dobre utakmice iako smo ih izgubili. Sretan sam i pozitivan...

- Dobro smo otvorili utakmicu, imali par dobri prilika, bili smo malo u grču, nismo se mogli nametnuti u posjedu. Muči me prvo gol, volio bih pogledati snimku je li bilo zaleđe ili nije kod gola... U drugom smo poluvremenu izašli hrabrije, izgledali smo dobro, možda smo mogli bolje napadati drugu stativu..., čestitke Hajduku na pobjedi.

Tri šanse ste imali niste ih iskoristili, primili ste sumnjiv gol...?

- Htjeli smo riješti utakmicu, ali to je nogomet, imao je i Hajduk svojih prilika. Veseli me što smo se pokazali u dobrom svjetlu, dobro smo izgledali, ima tu još prostora za nadogradnju.

Kako vam je izgledao Hajduk, prvi put su igrali u sustavu 3-5-2, jeste li to očekivali?

- Nismo očekivali, pretpostavio sam to tek kad sam vidio sastav i na brzinu smo se prilagodili. Osim posjeda Hajduk je imao jednu dvije šanse, nisu nas ugrozili.

Hajduk se zatvorio pred kraj utakmice?

Razmišljali smo što raditi ako bude dobro i loše, pokušavali smo ubacivati u kazneni prostor ali nismo zabili. Ponosan sam na svoje momke.

Biste li jednoga dana željeli biti trener Hajduka?

To je daleko, nisam ja još ni blizu trener za Hajduk, samo mi je Lokomotiva u mislima.

Mlada ste momčad a igrate dobro?

Mi radimo jako dobro, i maldi i stari igrači daju sve od sebe. Sposobni smo držati ovaj level nogometa, čak i biti opasniji, ima tu još dosta prostora za napredak.

Fali vam kiler kakav ste vi bili, hoćete li ga pronaći?

Imamo to što imamo, mali smo klub, svaki kiler koji garnatira 10-15 golova košta. Mi ćemo raditi i proizvoditi, imamo to što imamo...

