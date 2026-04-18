ROBERT GRAF

Sportski direktor Hajduka: HNL je po intenzitetu na razini druge poljske lige. Nisam čarobnjak

Piše Petar Božičević,
Sportski direktor Hajduka: HNL je po intenzitetu na razini druge poljske lige. Nisam čarobnjak
Foto: HNK Hajduk

Prije svega, jako sam sretan i ponosan što sam bio Hajduka. Ovo je klub koji bi svaki sportski direktor htio, tu su nevjerojatni navijači i ambicija

Robert Graf je novi sportski direktor Hajduka, a splitski klub predstavio ga je ga na press konferenciji. Prvi je pred mikrofone stao predsjednik Ivan Bilić.

- Čast mi je predstaviti gospodina Roberta Grafa, s kojim je klub potpisao ugovor do kraja 2029. Nadam se dugom i uspješnom radu s puno dobrih rezultata. Uzeli u obzir preko 20 potencijalnih sportskih direktora. Teška financijska situacija uvjetuje nam ciljeve. Cilj nam je ući u grupnu fazu europskih natjecanja i da čim prije uđemo u selekcijski proces za nove igrače. Robert je bio najkvalitetniji izbor i zato je izabran, a bio je već i na prvoj utakmici - započeo je Bilić i prepustio riječ Grafu. 

- Hvala na uvodu. Prije svega, jako sam sretan i ponosan što sam bio Hajduka. Ovo je klub koji bi svaki sportski direktor htio, tu su nevjerojatni navijači i ambicija. Moj je posao da to pretvorim u kontinuitet i rezultat. Svi očekuju kratkoročne rezultate. Uzimajući sve u obzir, promjene u sportskim direktorima, nadam se prekinuti takav proces i napraviti Hajduk opet velikim. 

Kako ste vidjeli motiv igrača u prvoj utakmici (remi sa Slavenom)?

- Bilo je razočaravajuće. Motivacija je i privilegija biti dio Hajduka. 

Imali ste dosta mladih igrača koje biste vi htjeli vidjeti i provjeriti i odgovoriti na ono što je Hajduku potrebno?

- Imamo sastanak u ponedjeljak u vezi ovoga, a na kraju je na treneru da odluči. Svi se moraju boriti za poziciju na treninzima, neću se miješati u posao trenera što se tiče prvih 11. 

Koje promjene ćete napraviti za iduću sezonu? Ova sezona se čini gotova za Hajduk?

- Nisam čarobnjak, napravit ćemo najbolje što možemo. Mogu obećati da ćemo strukturirati skauting. Želimo biti pametni i mudri u skautingu, što se tiče promjena u momčadi i igrača to ćemo unutar sebe diskutirati s igračima i trenerom. Neću to govoriti na van, nego ćemo o tome razgovarati interno. 

Jeste li znali za Hajduk prije nego ste došli ovdje?

- Pratio sam igrače i povijest. Znam da ste gladni uspjeha i Europe. 

Možete li usporediti poljsku i hrvatsku ligu?

- Poljska je puno intenzivnija. Ovo što sam vidio od GPS-ova je u razini mog bivšeg drugoligaškog kluba. Liga je tamo puno intenzivnija. Kad uspoređujem podatke s prošlom momčadi u Poljskoj, prva velika razlog je u intenzitetu između dvije lige. Postoje razlike i između igrača, ali najveća je razlika u intenzitetu. 

Hoćete li uzimati lekcije za hrvatski?

- Da, nadam se da ću za tri mjeseca, ako budem ovdje, govoriti na hrvatskom. Znam na hrvatskom reći "hvala". 

Što će biti s novim ugovorom za Marka Livaju?

- Rekli smo na prošloj press konferenciji što je s tim. To je interna stvar, radimo na tome, a informacije o ugovorima nećemo iznositi. Do kraja petog mjeseca ćete znaći koja je naša momčad za iduću sezonu. On je pod ugovorom - odgovorio je predsjednik Bilić na pitanje pa se mikrofon vratio Grafu. 

Mladi igrači trebali bi biti versatilni, moći igrati na više pozicija? Je li teško igrati s osam mladih igrača i biti kompetitivan? 

- Svi igrači žele igrati s mladim igračima. Možemo li odmah igrati sa sedam, osam mladih igrača? Mislim da ne. 

Jeste li se našli s gospodinom Vučevićem, jeste li pričali?

- Ne, ali sam često razgovarao s Rakitićem.

Imate li listu želja za prijelazni rok?

- Da, za svaku poziciju. 

Sportski direktor je u prvom obraćanju rekao da je sa sportskim direktorom rješavao pitanje ugovora za iduću sezonu? Tko predstavlja scouting department? (pitanje za predsjednika Bilića)

- Dvojica suradnika koji su otišli su bili skauti. Imamo dvojicu skauta. Osam ih je zajedno koji su radili na pripremnoj listi koju su radili zajedno i o tome priča sportski direktor. 

Trener Garcia je rekao da ste dobra osoba spremna za suradnju i za naporan rad?

- Složio bih se s trenerom, moramo surađivati. Svi moraju pratiti standarde i navike koje postavimo. Volim naporno raditi i možete na to računati - zaključio je Graf. 

Komentari 14
