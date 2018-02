UŽIVO Slaven mogao šokirati Poljud: Gosti promašili zicer...

IVKOVIĆ

Jako smo dobro iskoristili travnjake u Hrvacama i mislim da smo spremni za ogled s Hajdukom koji je kvalitetna momčad i koji se opravdano nalazi na drugom mjestu. U prošlom je kolu Hajduk svladao Dinamo u Maksimiru, a to dovoljno govori o njegovoj snazi. Na Poljudu, gdje očekujem 15 do 20 tisuća splitskih navijača, idemo igrati nogomet. Možemo izgubiti ili dobiti, ali nećemo se zavući u mišju rupu. Zanima me samo igra bez obzira na rezultat. Ozračje će sigurno biti fantastično, misle da će nas lako dobiti, no na terenu će sigurno biti drugačije, rekao je trener Slavena Tomislav Ivković.