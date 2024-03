UŽIVO Hajduk - Lokomotiva: Brekalo na klupi, Karoglan napravio jednu promjenu

NAJAVA

Još Lokomotiva pa na dugo očekivani odmor, u kojem bi se desetkovana Hajdukova momčad trebala odmoriti, oporaviti i pripremiti za četiri velika derbija koji bi mogli usmjeriti sezonu.

Mislav Karoglana i hajdukovce od 17:10 na Poljudu čeka nimalo lagan zadatak, dolazi im mlada poletna momčad Lokomotive, koja je prava "crna mačka" za favorite, a trener Hajduka ih još nikad nije svladao. Karoglan je u 29 utakmica na klupi Hajduka upisao 20 pobjeda, osam remija i jedan jedni poraz, ali Lokomotivu još nije pobijedio u četiri navrata, jednom i na klupi Istre.

Dobra je vijest da mu se u konkurenciju vraća nekoliko važnih igrača, prije svih Josip Brekalo i Nikola Kalinić, ali i Laszlo Kleinheisler, što će Karoglanu zasigurno pomoći i otvoriti različite opcije pri sastavljanju momčadi. Brekalo i Šarlija, doduše, još osjećaju tegobe od ozljeda, a trening je uoči utakmice propustio golman Lučić.

- Jako su opasna momčad, osjetili smo to na svojoj koži. Ako imaju svoj dan, uzet će ti sve. Ako im daš prst, uzet će ti cijelu ruku. Moraš ih znati kontrolirati, u mojim očima je to najteža utakmica do kraja prvenstva. Oni su drugačiji od svih drugih u ligi, imaju brzinu i super tranziciju, prvi su po mnogo toga što nama ne leži... Moramo biti bolji u obrani, ispod lopte, napadati kroz kanale kroz koje želimo. Moramo biti raspoloženiji i kreativniji da utakmicu apsolviramo na najbolji mogući način - rekao je Karoglan.

Ivan Perišić snimkama s treninga opet potpaljuje euforiju među navijačima, ali i dalje je upitan termin njegovog povratka.

- Teško mi je reći, nitko nema točnu informaciju. On trenira odvojeno od momčadi, a što je blizu, a što daleko, teško je reći. Vjerojatno ni on sam ne zna, pa je i meni teško reći.

Lokomotiva stiže na Poljud kao petoplasirana momčad lige, s tri pobjede u nizu (jedna u Kupu), ali bez kartoniranog Vladana Bubanje i ozlijeđenog Fabijana Krivaka. Ovoga je proljeća izgubila samo od Rijeke na Rujevici.

Prva utakmica na Poljudu ove sezone završila je pobjedom Hajduka 1-0, dok je u Kranjčevićevoj ulici završilo 1-1.