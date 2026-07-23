Hajduk će na Poljudu od 21.00 sati u 2. pretkolu Europske lige igrati protiv ciparskog Pafosa, momčadi koja se posljednjih godina prometnula u ozbiljnog konkurenta na europskoj sceni; prošle sezone igrali su u LP
UŽIVO Hajduk - Pafos: Novi test za 'bile' u europskoj avanturi
Pafos ima kvalitetu prema naprijed, ali mislim da i Hajduk ima šansu, pogotovo u prvoj utakmici na Poljudu... Ja bih rekao da je to 60-40 u korist Pafosa jer oni ipak imaju dvije dobre europske sezone iza sebe, u kojima su stekli mnogo iskustva. Ali koliko vidim i Hajduk je vrlo disciplinirana momčad, Garcia je taktički vrlo dobar, za razliku od Pinta, koji je više motivator i ide na neku agresiju i pritisak. A to ima i Hajduk, pogotovo na Poljudu. Najveća šansa Hajduka su prekidi, Pafos je mnogo golova u prošloj sezoni primio upravo iz prekida. Dok su tu bili Livaja i Šarlija, mogli su im naštetiti, sad ne poznajem dovoljno dobro ove nove igrače, iako je novi stoper dao gol iz prekida Slovacima... Problem je što Hajduku nedostaje brzine, a tu bi se dosta moglo napraviti jer stoperski par koji čine brazilski veteran David Luiz i Španjolac David Goldar nisu posebno brzi. Sreća da ne igra Derrick Luckassen, koji je bio jedan od najbržih stopera Lige prvaka, s više od 35 km/h, što je prava rijetkost za stopere, to je onaj što je zabio Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu... Sve u svemu, Hajduk može naštetiti Pafosu iz prekida i iz brzih kontri, ali koliko vidim, i Hajduku nedostaje brzine u napadu - rekao nam je Silvije Čavlina, bivši trener golmana Pafosa koji je surađivao s Ivicom Ivušićem.
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Mala misija 24sata da spoji trenera Pafosa Ricarda Sa Pinta (53) i legendu Hajduka Mikija Rapaića (52), koji su zajedno igrali u Standard Liegeu prije 20 godina, urodila je plodom.
Tijekom press konferencije uoči utakmice Hajduka i Pafosa, upitali smo Sa Pinta je li u kontaktu s Rapaićem, što ga je oduševilo. Otkrio je da nije znao da legendarni hrvatski nogometaš živi u Splitu, pitao nas je možemo li doći do Rapaića pa mu je preko nas poslao videoporuku u kojoj ga poziva na utakmicu.
Prošle su sezone igrali protiv Villarreala i mnogih drugih momčadi u Ligi prvaka te su se sa svima dobro nosili. Igrat će onako kako odaberu. Mi smo navikli igrati protiv zatvorenih i otvorenih momčadi. Žilina nas je pritiskala, a mi smo se osjećali ugodno. Dobro je što imamo različite mogućnosti i rješenja. Katkad uspijemo, katkad ne. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti, rekao je Gonzalo Garcia.
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Hajduk će u 2. pretkolu Europske lige igrati protiv ciparskog Pafosa, odlučeno je ždrijebom. Splićane tako očekuje zahtjevan europski dvoboj protiv momčadi koja je posljednjih godina napravila veliki iskorak te se prometnula u sve ozbiljnijeg predstavnika europskog nogometa. Pafos u dvoboj ulazi s velikim ambicijama, a Hajduk će pokušati iskoristiti prednost domaćeg terena i ostvariti što bolji rezultat za uzvrat na Cipru.
Ciparski klub nije protivnik kojeg se može podcijeniti jer u svojim redovima ima nekoliko kvalitetnih pojedinaca, a posljednjih sezona pokazao je da može konkurirati i jačim momčadima. Za Hajduk će ovo biti nova prilika za potvrdu europskih ambicija i nastavak puta prema glavnom dijelu natjecanja, dok će ključnu ulogu imati atmosfera na Poljudu.