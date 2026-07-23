UŽIVO Hajduk - Pafos: Novi test za 'bile' u europskoj avanturi

ČAVLINA

Pafos ima kvalitetu prema naprijed, ali mislim da i Hajduk ima šansu, pogotovo u prvoj utakmici na Poljudu... Ja bih rekao da je to 60-40 u korist Pafosa jer oni ipak imaju dvije dobre europske sezone iza sebe, u kojima su stekli mnogo iskustva. Ali koliko vidim i Hajduk je vrlo disciplinirana momčad, Garcia je taktički vrlo dobar, za razliku od Pinta, koji je više motivator i ide na neku agresiju i pritisak. A to ima i Hajduk, pogotovo na Poljudu. Najveća šansa Hajduka su prekidi, Pafos je mnogo golova u prošloj sezoni primio upravo iz prekida. Dok su tu bili Livaja i Šarlija, mogli su im naštetiti, sad ne poznajem dovoljno dobro ove nove igrače, iako je novi stoper dao gol iz prekida Slovacima... Problem je što Hajduku nedostaje brzine, a tu bi se dosta moglo napraviti jer stoperski par koji čine brazilski veteran David Luiz i Španjolac David Goldar nisu posebno brzi. Sreća da ne igra Derrick Luckassen, koji je bio jedan od najbržih stopera Lige prvaka, s više od 35 km/h, što je prava rijetkost za stopere, to je onaj što je zabio Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu... Sve u svemu, Hajduk može naštetiti Pafosu iz prekida i iz brzih kontri, ali koliko vidim, i Hajduku nedostaje brzine u napadu - rekao nam je Silvije Čavlina, bivši trener golmana Pafosa koji je surađivao s Ivicom Ivušićem.

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