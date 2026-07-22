Garcia: Patit ćemo više nego protiv Žiline. Livaja? Traži put do povratka u početnu postavu

Trener Hajduka Gonzalo García i kapetan u prva dva susreta Dario Melnjak najavili su sutrašnji ogled s ciparskim Pafosom, susret od kojeg obje momčadi mnogo očekuju. Uoči konferencije za medije Hajdukovih predstavnika na pitanja novinara odgovarali su trener Pafosa Ricardo Sá Pinto i David Luiz, koji su biranim riječima govorili o suparniku. García i Melnjak uzvratili su istom mjerom.

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Kako se osjećate pred ovoliko novinara? U Žilini nije bilo nikoga.

- To me iznenadilo. Bila je to najlakša konferencija za medije ikad, ha, ha, ha...

Što očekujete od Pafosa?

- Imaju momčad koja se dobro nosila sa suparnicima u Ligi prvaka. Iskusni su i vodi ih iskusan trener. Jaki su, ali i mi očekujemo dobro izdanje. Želimo se natjecati s njima, pokazati svoju kvalitetu i dopustiti im da nas prisile na naše najbolje izdanje.

Je li vam lakše igrati protiv jačih momčadi koje se žele nadigravati?

- Prošle su sezone igrali protiv Villarreala i mnogih drugih momčadi u Ligi prvaka te su se sa svima dobro nosili. Igrat će onako kako odaberu. Mi smo navikli igrati protiv zatvorenih i otvorenih momčadi. Žilina nas je pritiskala, a mi smo se osjećali ugodno. Dobro je što imamo različite mogućnosti i rješenja. Katkad uspijemo, katkad ne. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti.

Foto: HNK Hajduk

Hajduk je bio favorit protiv Žiline, a sada je Pafos favorit na papiru?

- Ne mislim da smo bili favoriti. U prošlosti smo gubili od Žiline i Ružomberoka, pa ne možemo govoriti da smo bili favoriti. Oni su iskusniji, a mi moramo biti momčad i napadati. Imamo priliku pobijediti, ali ako ne budemo momčad, nećemo imati nikakvu priliku.

Koliko je važno ostvariti bilo kakvu prednost?

- Igraju se dvije utakmice. Kada igrate kod kuće, pred svojim navijačima koji stvaraju pritisak, imate priliku usmjeriti stvari na svoju stranu. Važno je iskoristiti tu priliku. Pokušat ćemo pobijediti jer ništa drugo nije u našem DNK-u. No, ne ostvarimo li rezultat koji želimo, ništa se neće promijeniti. Na Cipar ćemo otići po prolaz.

Obrana nije izgledala dobro protiv Žiline?

- Ovdje smo stvorili mnogo prilika, a u prvom poluvremenu uzvrata oni nisu stvorili nijednu. Primili smo pogodak na početku drugog dijela, a zatim se mučili 20 do 25 minuta. Stvarali smo prilike, nismo zabili, a potom smo sami sebi postigli pogodak. U dvije utakmice bili smo bolji tijekom cijelog dvoboja, osim u tih 25 minuta. Protiv Pafosa ćemo patiti dulje, ali nadam se da u tom razdoblju nećemo primiti pogodak.

Foto: HNK Hajduk

Kakvo je vaše mišljenje o legendarnom Davidu Luizu?

- Vrhunski je igrač. Igrao je za najveće klubove i brazilsku reprezentaciju, a Brazil je najveća nogometna zemlja na svijetu. Ima sve što mu je potrebno za igranje na toj razini. Ima 39 godina, ali igra i želi kao da mu je 15. Vjerujte mi, motiviran je tisuću posto. To ćete vidjeti sutra.

Možemo li očekivati Livaju u početnoj postavi?

- Nikad ne govorim o tome. Livaja pokušava pronaći put do početne postave, a upravo to želim i sviđa mi se. Trebamo njegovu motivaciju i energiju jer nam je potreban najbolji Livaja. Vidjet ćemo hoće li sutra igrati.

Dario Melnjak usporedio je Pafos i Žilinu te govorio o atmosferi u svlačionici.

- Atmosfera je dobra, ali meni se uvijek čini takvom. Prošli smo Žilinu i cilj nam je nastaviti dalje. Pafos je drukčija momčad i ima drukčiji stil. Povijest nas je naučila da sve ovisi o nama i da moramo biti svoji.

Foto: HNK Hajduk

U prve dvije utakmice igrali ste na lijevom krilu. Kolika je razlika?

- Možemo reći da su zahtjevi u obrani drukčiji. U mojim godinama i s mojim iskustvom moraš biti spreman igrati na svim pozicijama.

Odgovara li vam više ritam jedne utakmice tjedno?

- Napredujemo kao momčad i postupno podižemo formu. Dobro nam je došao ovakav raspored kako bismo tempirali formu, koja ide uzlaznom putanjom. Ovo je nova momčad, a bit ćemo sve ozbiljniji i bolji.

Da vam je netko prije pet godina rekao da ćete biti kapetan Hajduka i igrati na Poljudu, što biste mu odgovorili?

- Ovdje je uvijek veselo i zanimljivo, uz ljepše i manje lijepe trenutke. Tada ne bih pomislio da ću pet godina ostati ovdje i postati kapetan, ali vjerovao bih da ću i dalje igrati. Dobro se osjećam i uživam.

Foto: HNK Hajduk

Oni kažu da bi bili zadovoljni pobjedom ili remijem. A vi?

- Mi želimo imati loptu, dominirati i pobijediti. Isto žele i oni, ali osjećamo da ćemo biti pravi i svoji. Ne bojimo se.

Je li vam prednost to što ste odigrali dvije službene utakmice, a oni samo prijateljske?

- Za mene je bolje igrati natjecateljske nego prijateljske utakmice.