Ivušić: Siguran sam da ćemo donijeti to što se čeka u Splitu

Povremeni hrvatski reprezentativac i bivši golman Osijeka Ivica Ivušić novo je pojačanje Hajduka, a u utorak je službeno predstavljen na Poljudu, gdje se uz sportskog direktora Gorana Vučevića obratio javnosti. Ivušić je stigao iz ciparskog Pafosa u kojem je proveo dvije i pol godine, a svojevremeno se u Osijeku etablirao kao jedan od najboljih hrvatskih golmana. U dresu "bijelo-plavih" odigrao je 129 utakmica.

Goran Vučević brzo je preuzeo uvodnu riječ i predstavio Ivicu Ivušića.

- Hajduk je dobio jednog od najboljih, ako ne i najboljeg hrvatskog golmana. Sve počinje od golmana, želite da vam on daje sigurnost i kvalitetu. Imat ćemo momčad koja će izgledati bitno drugačije.

Split: Predstavljen novi Hajdukov igrač Ivica Ivušić | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Ivica je pokazao veliku želju za dolazak u Hajduk, a situacija je bila komplicirana. Osvojio je prvenstvo s Pafosom koji će igrati Lige prvaka, stoga mu zahvaljujem jer se odrekao i velikog dijela novca kako bi došao u Hajduk.

Javnosti se zatim obratio Ivušić.

- Jako sam sretan i počašćen, drago mi je što sam se vratio u domovinu. Hvala Hajduku, koji je bio maksimalno korektan od samog početka. Na meni je da radim i pokažem kako sam s razlogom u Hajduku.

U nastavku je Goran Vučević odgovarao na pitanja novinara...

Kakva je situacija sa Silićem?

- Puno se toga pisalo oko Silića, kojem smo ponudili novi ugovor prije Ivušićeva dolaska. Tražimo strpljenje, u Hajduku je privilegija biti i drugi golman. Računamo na njega u budućnosti, klub za njega ima jasnu poruku, kao i za druge mlade igrače. Želimo im pokazati kako su važni za ovaj klub, u ovom je trenutku Ivica prvi golman, a Silić će biti njegova zamjena, kao što i priliči jednom ozbiljnom klubu kao što je Hajduk. Mario Pašalić mora biti primjer svim mladim igračima Hajduka. Prošao je cijelu akademiju i došao do prve momčadi, ostvario sjajan transfer i još uvijek pokazuje ljubav prema Hajduku.

Žaper pokazuje nezadovoljstvo?

- Svakom igraču ćemo pokušati biti prijatelj i napraviti najbolje za svakoga. Santini? Ne bih o imenima.

Najavili ste mirno ljeto pa doveli tri reprezentativca. Mijenjaju li se sada očekivanja?

- Znate koliko je ovdje euforije bilo, želio sam primiriti i rekao sam da ćemo sve napraviti da izgledamo što bolje. Svi transferi bili su izrazito teški, puno toga treba napraviti za kompletirati transfer. Imamo jedan krug igrača koji želimo dovesti, hoćemo li to uspjeti, teško je reći.

Situacija s Lučićem?

- Razgovaramo, i on je svjestan njegove uloge u posljednjoj sezoni. Trener Garcia ima svoju viziju, mi tražimo najbolje riješenje za svakoga.

Split: Predstavljen novi Hajdukov igrač Ivica Ivušić | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ivušić je zatim preuzeo riječ i samoinicijativno komentirao 'situaciju Silić'.

- Prvo bih se nadovezao za mladog Silića. Tu sam samo nekoliko dana, ali već sam vidio kako ima iznimnu kvalitetu i bit ću mu na maksimalnom raspolaganju - rekao je pa dodao...

Kako se osjećate kao novi igrač Hajduka?

- Rodio sam se u Rijeci i napustio grad s 14 godina. To je moj rodni grad, ali sada sam član Hajduka. Želimo ostvariti najveće ciljeve. Nisam se vratio u HNL isključivo zbog reprezentacije, došao sam zbog Hajduka, znajući veličinu ovog kluba i težinu tog dresa. Siguran sam da ćemo donijeti ono što se čeka.

Foto: Snimio čitatelj 24sata

Kakva su očekivanja?

- Velika, prvo od sebe, drugo, od ekipe. Ganjamo najviše ciljeve, to će biti kako treba i dobro će se posložiti, donijet ćemo to što se čeka. Svaki dan ćemo se boriti da dođemo do toga. Dres nosi težinu, nijedan klub u Hrvatskoj nema ovo što Hajduk ima, tu podršku. Zahvalan sam što sam ovdje, napravit ću sve što je u mojoj moći da pomognem.

Hoćete se moći nositi s pritiskom?

- Otišao sam u Italiju kao vrlo mlad nogometaš, lijepo se vratiti u Hrvatsku. Veliki je pritisak u Hajduku, ali tijekom karijere nikad nisam posumnjao u sebe i svoje odluke. Kako se vidim u sustavu Gonzala Garcije? Želim pomoći kako mogu. U najboljim sam golmanskim godinama, u Hajduku imamo sjajne trenere i imam još prostora za napredak...

Kada se 'zakotrljala priča' oko vašeg dolaska u Hajduk?

- Nazvao me Ivan Rakitić prije tri tjedna i tada je sve krenulo. Hvala i predsjedniku Ivanu Biliću, tamo su vlasnici u najmanju ruku teški, svi su radili na ovom transferu. Hvala Bogu sada sam tu i idemo raditi.