Garcia: Ivušić i Rebić? Nismo ih doveli. Želim da igramo bolje nego danas, bilo je problema

Bilo je u redu, ovo nije bila naša najbolja utakmica do sada. Bili smo malo neorganizirani, ali u redu, borili smo se. Silić je imao dobrih obrana i stvorili smo neke šanse iz tranzicija, ali nije to bilo uzbudljivo kako inače želimo igrati. Dobro je da se ovo dogodilo i da smo na kraju ipak uspjeli pobijediti jer je današnji protivnik bio dobar, agresivan, pritiskao je i tražio gol, bio dobro organiziran... Nismo bili u najboljem izdanju, ali dobro, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon pobjede svoje momčadi 1-0 protiv Posušja u Hercegovini.

- Atmosfera? Bio sam iznenađen. Kao prvo, ovo je prekrasno područje gdje smo došli. Bilo je puno ljudi koji vole Hajduk. A posebice na ovom području osjeti se da ljudi vole klub. Lijepo je ovdje doći i to što su ljudi došli uživati. Jako lijepo za vidjeti.

Karačić i Pajaziti?

- Bili su dobri. Stigli su prije tek nekoliko dana i, naravno, bilo im je teško jer ni u jednom trenutku nismo imali potpunu kontrolu i bili sigurni na terenu. Ali su bili dobri. Fran je radio što smo htjeli od njega, Pajaziti je bio jak na lopti i pokazao je kvalitetu. Sretan sam kako su odigrali prve minute s drugim dečkima.

Ivica Ivušić i Ante Rebić?

- Ako bih svaki put pričao o glasinama, bili bismo ovdje zauvijek. Glasine su o mnogim igračima. U ovom trenutku nismo nikoga doveli tako da nemam ništa reći.

Kakav je bio teren?

- Teren je bio dobar. Stadion je mali, ali je vrlo dobar, organiziran, čist, svlačionice su čiste i organizirane... I travnjak je dobar. Ako nismo igrali dobro, to sigurno nije bilo zbog travnjaka.

Tri utakmice, tri puta sačuvana mreža?

- To je objektivno gledano, ali danas smo pustili više šansi nego do sada. Imali su nekoliko ubačaja, nekoliko pokušaja glavom, pucali su izvana... Nije bio "clean sheet" kao ostali do sada, jer je bila drugačija utakmica. Ali bitna stvar je da smo zabili jer kada zabiješ i pobijediš. Nismo igrali baš kako smo htjeli.

Skelin i Šarlija su igrali, niste imali Uremovića?

- Nismo imali Uremovića, ali u redu. Dečki su igrali dobro. Bilo je malo teže za sve ostale igrače, ali isprobavamo igrače. Nemamo niti približno potreban nivo pa zato isprobavamo igrače. Gledamo ih na drugačijim pozicijama pa ćemo vidjeti kakav dojam ćemo dobiti.

Krovinović je odigrao odličnu utakmicu u oba smjera danas?

- Tako je, Filip je u prvom poluvremenu ponekad malo usporavao, ali obrambeno je bio sjajan. Sjajno radi od prvog dana i, u redu, sada igra tu poziciju i rolu na strani, ali znamo da može igrati i tamo, kao i malo više na terenu.

Sigur? Kako ga vidite kao desnog beka ili kao veznjaka?

- Nije još trenirao s nama. Tek jučer je stigao i bio je s nama na zagrijavanju, ali je trenirao odvojeno kao i danas. Moram ga upoznati i vidjeti koje pozicije može igrati. Ono što znam je da je kvalitetan igrač. Ne znam još gdje ga vidim, saznat ću kad krenemo raditi zajedno.

Što možemo očekivati od Hajduka u narednoj sezoni?

- Da budemo ofenzivna momčad, da igramo agresivno kao što smo pokazali u nekim utakmicama ranije. Ne kao danas jer smo imali neke poteškoće. Ali to je ono što mi kao stožer očekujemo, zato su nas i doveli. Moramo biti ofenzivniji i agresivniji na lopti, u pritisku. To očekujem i u tom smjeru moramo raditi. Moramo promijeniti puno stvari što nije lako. Bit će uspona i padova, ali moram biti konstantan.