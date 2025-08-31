UŽIVO Hajduk - Rijeka: Đalović s tinejdžerom napada razigrane Splićane u Jadranskom derbiju!

NAJAVA UTAKMICE

Nogometaši Hajduka i Rijeke zaključit će peto kolo HNL-a u nedjelju od 21 sat. ''Bijeli'' su domaćini na Poljudu, a hrvatski prvak dolazi na teško gostovanje u izazovnom trenutku za klub nakon teškog poraza (5-0) od PAOK-a u uzvratnoj utakmici doigravanja za Europsku ligu.

Riječani su tek na osmom mjestu HNL-a i loš bi rezultat produbio njihovu krizu, dok Hajduk pobjedom može zasjesti na vrh HNL-a nakon što je Dinamo odigrao remi (2-2) s Varaždinom u subotu.

Ove su dvije momčadi u 2025. tri puta odmjerile snage, jednom u Kupu i dva puta u HNL-u, ali ovo će im biti prvi ovosezonski susret. Hajduk je 18. svibnja slavio 2-1 na Poljudu, a Rijeka 16. ožujka 3-1 na Rujevici. Krajem veljače Rijeka je izbacila Hajduk iz Kupa pobjedom od 2-1.

Prema kladionicama, Hajduk je favorit za pobjedu. Tečaj na pobjedu momčadi Gonzala Garcije je 1,90, dok je koeficijent na pobjedu Rijeke čak 5! Za remi kladionice su stavile tečaj 3,60.

- Rijeka je opasna, nekad se dogodi da ne odgovorite dobro kad igrate dva puta tjedno, to im se dogodilo. Oni su opasni, bit će umorni i razočarani, ali oni su prvaci, opasni su, imaju dobrog trenera i igrače, dobra su momčad, bit će umorniji, to je jasno, ali ipak su i dalje jako opasni - istaknuo je Gonzalo Garcia uoči utakmice, dok je Radomir Đalović rekao...

- Dolazi nam derbi za kojeg znamo koliko znači našim navijačima i nama u ovom trenutku. Moramo se postaviti muški, hrabro, odigrati bolje nego što smo u Solunu i pokazati se u pravom svjetlu - izjavio je trener Rijeke.