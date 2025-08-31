VIDEO Menalo postao golgeter i šokirao Poljud, Pukštas vratio euforiju! Pogledajte golove

Hajduk je u 5. kolu HNL-a ugostio Rijeku u Jadranskom derbiju na Poljudu. Splićani su u derbi ušli u sjajnoj formi dok Riječani nisu mogli reći isto. Jedni su lovili vrh prvenstvene ljestvice, drugi povratak u formu.

No, prva je povela Rijeka i to iz jedine šanse do tog trenutka. Igrala se 22. minuta kada je Oreč sjajno uposlio Luku Menala u sredini nakon kontre, a riječki ofenzivac u naletu, u maniri najboljih golgetera pospremio loptu u mrežu.

Bio je to njegov drugi gol ove sezone nakon onog PAOK-u za pobjedu na Rujevici i tek 13. u riječkom dresu u 66. utakmici.

Često kritiziran po pitanju realizacije i golgeterskih sposobnosti, nerijetko i opravdano jer Menalo je zaista znao promašiti iznimno velike šanse, izgleda da su mu se ove sezone konačno posložile sve kockice.

Riječka prednost nije dugo trajala. Hajduk je uspio izjednačiti prije kraja prvog poluvremena, točnije u 42. minuti kada je Michele Šego odličnim ubačajem pronašao Rokasa Pukštasa, a splitski veznjak svojim najjačim oružjem poravnao rezutat. Pukštas je lijepo zabio glavom i vratio stvari na početak.

