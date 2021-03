Pristajem!, odaslao je Filip Hrgović u boksački svijet poruku prije nekoliko dana.

Na stolu je bila ponuda za meč s Michaelom Hunterom, a ulog meč za titulu s pobjednikom okršaja Anthonyja Joshue i Tysona Furya.

Filip Hrgović danas se obratio javnosti i navijačima uoči odlaska u SAD na trening kamp i pripremu za meč karijere.

To mu je 13. u karijeri, nakon 12 pobjeda.

Hrgović je borbu najavio u 'svojoj' dvorani u Jelkovcu. Kasnio je 20-ak minuta pa u dvorani čije zidove krase crteži boksačkih asova Tysona, Holyfielda, Lewisa... govorio:

- Nisam se javljao kako bih sačuvao mir i koncentraciju za velike izazove i sve ću se manje oglašavati jer idemo na svjetsku titulu - rekao je u uvodu pa nastavio:

- Preda mnom je borba karijere za obaveznog izazivača po IBF verziji, veklika stvar za mene, prilika bogomdana i sretan sam što su se tako stvari posložile. Uz moj trud i mog trima, bilo je i malo sreće, neki ljudi na ljestvici su se zaobišli... Nema puno mjesta euforiji, ništa još nismo odradili, treba pobijediti taj meč i poslije toga pa za svjetsku titulu pa je obraniti 15¨-20 puta i to je to. Ali ako Bogf da, bit će prekretnica u mom životu.

Hunter je rekao da još niste spremni za tu borbu...

- Realno, boksači jedno pričaju u medijima, drugo iza kulisa. On nije htio pčrihvatiti borbu sa mnom, moj tim mu je nudio, on je tražio razne razloge, od premalo novca na dalje. Tako da on u regularnim uvjetima nije htio prihvatiti tu borbu, a u medijima me proizivao. A ja samo šutim i radim, nisam to komentirao, a u ovu borbu koju je naredio IBF idem s tom prihološkom prednoću jer znam da nije htio prihvatiti. U opvim uvjetima nitko ne bi odbio,ali zapravo je nije htio. A ja sam htio i borio bih se i za manje novca jer znam da ga mogu pobijediti.

- Ako pobijedim, ja sam prvi izazivač IBF-a, što znači u godini dana boprba za naslov. Protiv Joshue ili Fuiryja ili ako netko od njih uprazni mjesto. Borba će biti najkasnije sredinom svibnja, ali ne znam gdje. Moram dati ponudu svom promotoru, pa ako on odbije, moram dati na tržište i može uzeti bilo tko, pa može biti u SAD-u, Engleskoj, Njemačkoj... ovisno o promotoru.

- Termin mi se odlično uklapa jer sam se trebao 24. travnja boriti s Martinom Bakoleon, tako da samo moram čpromijeniti sparing partnere, ne znam tko će biti novi, i nastaviti pripreme.

Bi li volio više Furyja ili Joshuu, ako pobijediš Huntera?

- Ne znam. Svjedno mi je, obojica su vrhunski boksači, zvijezde, s komercijalne strane nema puno razlike, stilski su različiti, ali pravi borac se mora prilagoditi svakome. A u njihovoj borbi očekujem... pa, jako je teško prognozirati, obojica imaju adute, ali Joshua mi je kompletniji borac, ima više toga u arsenalu, bolji u bliskoj borbi, ali dobar i na distanci, serijski bolji, razorniji... Ima više oružja.

Hunter je niži i brži, što sve treba mijenjati u trenigu jer drugačiji je posve od Bakolea?

- Osim sparing partnera i taktičke pripreme, nemam što puno mijenjati, Diaz je bio osam tjedana u Zagrebu, odradio sam bazu, sad osa, do deset tjedana sparinga u Miamiju. Spreman sam fizički, tehnički, mentalno, samo tzreba taktiku prilagoditi. Meni čak ta promjena više paše, više mi odgovara Hunter nego Bakole. Imao sam odlične mečeve u amaterskom boksu protiv nižih boraca, s višima sam imao problema, više nemam ni to, ali stilski mi više odgovara Hunter.

Hunter kaže da se niste borili s takvim borcem.

- Istina, ima veće borbe, veće pobjede, na papiru je favorit, alio papir svašta trpi. Ja nisam imao priliku. On je remizirao s Povetkinom, ja bvih ga nokautorao ili u najmanju ruku pobijedio. Na OI je on ispao u prvom kolu, ja sam osvojio medalju. To što nisam imao priliku proitiv takvih boraca... No, realno je da na papiru nisam favorit. Odgovara mi i presing i manji presing, na sve sam spreman.

Što se događa s onim tko takvu borbu izgubi?

- Važno je na kakav način izgubiš, ali gubitnik će ispasti iz top 10 i mora ostvariti puno pobjeda da može doći opet u tu poziciju, ode ne jedan nego pet koraka unazad. Ne razmišljam o tome, ali i da se dogodi, imam pred sobom još sedam-deset godina karijere i opet ćui doći u tu poziciju. Nije smak svijeta. Ali sportski, to je pet koraka nazad.