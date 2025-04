UŽIVO Hrgović se nakon deset mjeseci vraća u ring. Protiv Joycea traži iskupljenje...

BOŽIĆ ZA 24SATA

Spektakl u teškoj kategoriji! Filip Hrgović (32 godine, 17-1) i Joe Joyce (39, 16-3) ulaze u ring danas poslije 23 sata po hrvatskom vremenu u Manchesteru. Britanac se prvotno trebao boriti s Dillianom Whyteom. Međutim, Whyte se ozlijedio, a hrvatski je boksač spremno uskočio.

- Za protivnika kalibra Joycea potrebno je od devet do deset tjedana za pripremu. Hrgović je, nažalost, imao mnogo manje. Čeka ga vrlo težak meč, Joyce je u prednosti jer je datum borbe znao mnogo ranije. Ako Hrga neutralizira njegovu 'prednju ruku', ima velike šanse - u najavi meča govori nam Stjepan Božić, proslavljeni hrvatski boksač i trener, koji je bio dio Hrgovićeva stožera.

Naš je sugovornik nastavio...

- Hrvatska je malo tržište i Hrgović je jednostavno morao zgrabiti ovu priliku. Ako to uopće možemo nazvati prilikom. Da je, primjerice, Austrijanac, bilo bi mu mnogo lakše. Organizator samo gleda koliko će PPV-ova prodati, hoće li kroz prodane ulaznice i TV prava moći zatvoriti financijsku konstrukciju i pokriti honorare, avionske karte te smještaj borcima i njihovim trenerima. Dubois je nedavno otkazao borbu 24 sata prije meča (trebao se boriti protiv Parkera, op. a.). Zamislite da je to napravio Hrgović. Tko zna kad bi opet dobio priliku. Bio sam pomoćni trener Hrgoviću u meču s Duboisom. On je u tjednu borbe, mislim do utorka ili srijede, imao temperaturu. Bio je na 60 posto mogućnosti, ma puno sam i rekao. Izgubio je prekidom na intervenciju liječnika u osmoj rundi zbog posjekotine, ali do tog je trenutka vodio prema sudačkim karticama... Nije isto izgubiti tako i nokautom... Hrgu su sad s Joyceom doveli pred zid. Ako izgubi...

Hrgović i Joyce borili su se 2013. godine u WSB-u. Britanac je pobijedio podijeljenom sudačkom odlukom.

- Bilo je to davno, a borba je bila po poluprofesionalnim pravilima. Dobro je za obojicu što su osjetili jedan drugog. Nisu se karakterno drastično promijenili otad. Boksački su, jasno, napredovali.

Naš je boksač uoči borbe uzeo novog trenera. Sad ga vodi Meksikanac Abel Sanchez, nekoć Joyceov trener. Može li to Hrgi biti prednost?

- Može, prije svega na psihološkom planu. Sanchez sigurno Filipu može ukazati na sve Joyceove mane. Profesionalni trener vidi stvari koje gledatelj golim okom ne može.