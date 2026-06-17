UŽIVO Hrvatska - Engleska: 'Vatreni' kreću, čekamo sastave

NAJAVA SUSRETA

Hrvatska otvara nastup na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske u Dallasu. Utakmica je kreće u 22 sata po hrvatskom vremenu, a prijenos susreta je na HRT-u.

Hrvatska nogometna reprezentacija imala je najuspješnije kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo od neovisnosti. “Vatreni” su ostvarili sedam pobjeda i jedan remi te završili na čelu skupine L s 22 boda. Najbolji strijelac kvalifikacija bio je Andrej Kramarić (33), sa šest postignutih pogodaka. Farski Otoci, Gibraltar, Crna Gora i Češka nisu imali šanse protiv nas.

Hrvatska je, uz Francusku, jedina reprezentacija koja je osvojila dvije medalje na posljednja dva Svjetska prvenstva. Kad se prisjetimo tog ruskog ljeta 2018. godine, naviru trnci. Pred nama su slike nevjerojatnog dočeka na glavnom zagrebačkom trgu, gdje je “vatrene” dočekalo gotovo pola milijuna ljudi. A žal će uvijek biti prisutna, jer da je bilo malo više sreće, mogli smo pobijediti Francuze, koji su tada uz poguranac slavili 4-2. Četiri godine kasnije u Katru izbornik Zlatko Dalić (59) napravio je smjenu generacije, malo tko je vjerovao da možemo do nove medalje, no opet smo izveli čudo i dogurali do polufinala pobijedivši Brazil. Na put nam je stala Messijeva Argentina, a do bronce smo došli zahvaljujući pobjedi protiv Maroka (2-1).

Većina Hrvata, ali i mnogi u svijetu, mislili su kako je kapetan reprezentacije i najbolji igrač u povijesti “vatrenih”, Luka Modrić (40), prije dvije godine na Euru odigrao posljednje veliko natjecanje s Hrvatskom. No njegov transfer u Milan pokazao je kako želi ostati na najvišoj mogućoj razini i dočekati Ameriku spreman te završiti nevjerojatnu reprezentativnu karijeru. Bit će mu to peti nastup na Mundijalu, debitirao je prije 20 godina u Njemačkoj. Na prvenstvu će imati priliku postati prvi hrvatski reprezentativac s 200 nastupa, tek treći u povijesti kojem je to uspjelo. Cristiano Ronaldo odigrao je 226 utakmica za Portugal, a Kuvajćanin Bader Al-Mutawa ima 202 nastupa.

Naša reprezentacija vrijedi 387 milijuna eura, a najskuplji je i dalje Joško Gvardiol (24), sa 70 milijuna eura. Teško se ozlijedio u siječnju, bio je upitan njegov nastup, no nevjerojatni Joško još jednom je pokazao svoju mentalnu snagu i oporavio se na vrijeme. Za vratom mu puše splitski wunderkind Luka Vušković (19), čija se vrijednost procjenjuje na 60 milijuna eura. Zaludio je europske velikane i mogao bi srušiti čak i Gvardiolov transfer od 90 milijuna eura u Manchester City, a mnogi ga vide kao igrača koji će zablistati na Mundijalu. Već sada ima sigurno mjesto u početnih 11 kod izbornika Zlatka Dalića. Ivan Perišić (37) i dalje juri lijevim krilom, s 38 golova sanja srušiti Davora Šukera koji je stao na 45 u reprezentativnom dresu. I dalje je prva postava “vatrenih” nezamisliva bez Matea Kovačića, Andreja Kramarića, Dominika Livakovića, a dolaze i novi nositelji, poput Martina Baturine, Petra Sučića...

Uvijek s velikim ambicijama idemo na velika natjecanja, sanjamo novi uspjeh, a drukčije i ne može biti nakon posljednje dvije svjetske medalje. Ovo će nam biti sedmi nastup, propustili smo samo turnir u Južnoj Africi 2010. godine. S obzirom na dvije bronce i jedno srebro, jedna smo od najuspješnijih reprezentacija u povijesti turnira.

Football it’s coming home, football it’s coming home (hrv. nogomet se vraća kući, op. a) - pjevaju Englezi svako veliko natjecanje, a on nikako da se vrati doma. No, kada pogledate popis njihovih zvijezda, dođe vam da se “smrznete”. I upravo zbog toga nikoga ne čudi što su drugi favoriti za osvajanje “zlatne božice” (iza Španjolske). Prema Transfermarktu, Engleska vrijedi vrtoglave 1,3 milijarde eura, što je čini jednom od najskupljih reprezentacija svijeta. Najvrijedniji je Realov veznjak Jude Bellingham (22), koji je procijenjen na 140 milijuna eura, dok mu za vratom pušu arsenalovci Declan Rice (27) sa 120 milijuna eura i Bukayo Saka (24) sa 110 milijuna eura. Strašnu kvalitetu imaju Englezi, ali jedan dio nje ostao je na Otoku jer izbornik Thomas Tuchel šokirao je naciju i prekrižio zvijezde poput Phila Fodena, Colea Palmera, Trenta Alexander-Arnolda...

Svaka čast svim zvijezdama, ali kapetan, lider i najveće ime ove reprezentacije je čudesni Harry Kane (32), koji je u karijeri zabio više od 500 golova. U dresu “tri lava” je sa 78 golova uvjerljivo najbolji strijelac u povijesti. Na drugom je mjestu Wayne Rooney koji je ostao na 53 gola.

Engleska je igrala prvu službenu utakmicu u povijesti nogometa (1872. protiv Škotske), ali je svoj jedini svjetski naslov u 16 nastupa osvojila tek 1966. - kod kuće. Nije sudjelovala na prva tri Svjetska prvenstva, jer FA, tamošnji nogometni savez, smatrao da je “iznad Fife”.

Otkako su osvojili jedini naslov na Wembleyju, povijest Engleske na svjetskim prvenstvima ispisana je nizom bolnih poraza u ključnim trenucima, često na jedanaesterce, što je postalo svojevrsno nacionalno prokletstvo. Sjetimo se samo Meksika 1986. i četvrtfinala protiv Argentine, kada je Diego Maradona prvo zabio gol “Božjom rukom”, a zatim i jedan od najljepših golova u povijesti. Dva puta su bili nadomak finala, no oba su puta zaustavljeni u polufinalu pa su čak ostali i bez bronce.

