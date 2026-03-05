Nakon pobjeda nad Finskom i Kosovom, hrvatsku reprezentaciju očekuje najteži zadatak i dvoboj protiv Francuske. Utakmica se igra u Bjelovaru, a prijenos je na RTL-u 2
UŽIVO Hrvatska - Francuska: Gošće iskorištavaju igračicu više
Hrvatska
3 : 7
Francuska
16'
Obrvan je pozvao time-out i vezali smo dva gola te smanjili na 7-4.
12'
Nažalost dobili smo isključenje i krenula je serija gošći. 3-0. Pogađale su Toublanc dva puta i Grandveau.
10'
Milosavljević je za sada jedina naša raspoložena igračica i ponovno je zabila. No Toublanc još jednom pogađa i vraća Francuskinje na dva razlike. Mogli smo se vratiti, no Sakho brani sedmerac Barišić, gubimo 4-2.
6'
Nakon točno pet minuta igre zabili smo prvi gol preko Milosavljević. Ipak Francuskinje su i dalje u vodstvo, za 3-1 zabila je Bouktit.
3'
Niti Francuskinje niti naše igračice nisu uspjele iskoristiti prve napade. Ipak u drugom pokušaju Toublanc je zabila iz kontre za vodstvo.
