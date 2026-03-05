Obavijesti

UŽIVO Hrvatska - Francuska: Gošće iskorištavaju igračicu više

Piše Domagoj Vugrinović,
Sisak: Kvalifikacije za žensko EHF Europsko prvenstvo 2026., Hrvatska - Finska | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon pobjeda nad Finskom i Kosovom, hrvatsku reprezentaciju očekuje najteži zadatak i dvoboj protiv Francuske. Utakmica se igra u Bjelovaru, a prijenos je na RTL-u 2

1. kolo kvalifikacija za Euro 17 sati , Bjelovar, Dvorana europskih prvaka
Hrvatska
3 : 7
Francuska
16'

Obrvan je pozvao time-out i vezali smo dva gola te smanjili na 7-4.

12'

Nažalost dobili smo isključenje i krenula je serija gošći. 3-0. Pogađale su Toublanc dva puta i Grandveau.

10'

Milosavljević je za sada jedina naša raspoložena igračica i ponovno je zabila. No Toublanc još jednom pogađa i vraća Francuskinje na dva razlike. Mogli smo se vratiti, no Sakho brani sedmerac Barišić, gubimo 4-2.

6'

Nakon točno pet minuta igre zabili smo prvi gol preko Milosavljević. Ipak Francuskinje su i dalje u vodstvo, za 3-1 zabila je Bouktit.

3'

Niti Francuskinje niti naše igračice nisu uspjele iskoristiti prve napade. Ipak u drugom pokušaju Toublanc je zabila iz kontre za vodstvo.

