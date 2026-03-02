Rukometašice najavile utakmicu s Francuskom: 'Kad smo bez presinga, tad igramo najbolje'

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija okreće se novim izazovima u 2026. godini nakon lošeg plasmana na Svjetskom prvenstvu krajem 2025. i osvojenom 25. mjestu. U četvrtak će rukometašice Ivice Obrvana igrati kvalifikacijski susret za Europsko prvenstvo s Francuskom u gradu rukometa Bjelovaru. Utakmica počinje u 17 sati igrat će se u novoobnovljenoj Dvorani europskih prvaka.

Francuskinje su izrazite favoritkinje s obzirom da su aktualne olimpijske viceprvakinje i brončane sa zadnjeg Svjetskog prvenstva. Dvorana europskih prvaka u Bjelovaru prošla je kroz renovaciju i u novom ruhu dočekat će hrvatske heroine u teškom zadatku protiv Francuskinja. Druga utakmica s Francuskinjama u ovom kvalifikacijskom periodu igra se u nedjelju u Metzu.

U Zagrebu je pred kamere uoči utakmice i tijekom okupljanja stala reprezentativka i lijeva vanjska Tina Barišić. U odnosu na SP, izbornik ne može računati na: Tenu Petiku, Anu Malec, Emu Balaško, Leu Zetović i Kristinu Prkačin koje su ozlijeđene.

- Duže vrijeme nas muče te ozljede i nikako da smo kompletne. Vratila su se neka stara imena, a došle su i nove cure.

Komentirala je i Francuskinje.

- Francuska je uz Norvešku najbolja reprezentacija u rukometu. Odigrat ćemo dvije utakmice s njima i dati sve od sebe. Nadam se najboljem.

Osvrnula se i na rasprodanu dvoranu u Bjelovaru.

- Mi živimo za takve utakmice, pogotovo u gradu rukometa kao što je Bjelovar. Nadam se dobroj atmosferi te da ćemo pružiti dobru igru na terenu. Igrat ćemo bez pritiska i uvijek se možemo nadati pozitivnom iznenađenju.

Nakon nje predstojeću utakmicu komentirala je Klara Birtić.

- Lijepo je vratit se u reprezentaciju. Radujemo se zbog idućih 10 dana druženja, dobrog treninga, a i dvije dobre utakmice. Muče nas ozljede i trenutačno smo u takvoj situaciji. Nadam se da će se debitantice što brže uklopiti u ekipu. Vidjeli smo videa iz nove dvorane i vjerujem da će to sve biti predobro te da će nas navijači podržati na utakmici.

Vjeruje kako je Francuska jedan veliki test, ali da bez pritiska napadaju brončane s prošlog EP-a.

- Jedan veliki izazov je pred nama. Kad se igra bez presinga, tad se najbolje igra. Vjerujem da će to biti dobra utakmica.

Pred kamere je stao i izbornik Obrvan.

- U odnosu na SP nedostaje nam pet igračica zbog ozljeda. Igrat ćemo utakmice protiv Francuske koja je svjetska sila. Trenutačno imamo dobru situaciju u našoj skupini što se tiče plasmana na Europsko prvenstvo. Nakon dva susreta s Francuskom očekuju nas revanš utakmice protiv Finske i Kosova. Zanima me kako ćemo ovako jakom i kompletnom sastavu parirati. Glavni cilj je što bolje se pripremiti za utakmicu u četvrtak.

Većina Francuskinja igra u francuskim klubovima koji dominiraju Europom.

- Njihova dva kluba Brest i Metz su vodeći klubovi u skupinama Lige prvaka. S Podravkom sam igrao prije dvije godine protiv Metza, a prošle i protiv Bresta. To su moćne igračice koje većinom igraju u Francuskoj. Imaju ritam, snagu i nekoliko koncepcija u reprezentaciji te su dimenziju više od hrvatske reprezentacije.

I izbornik se osvrnuo na sjajnu atmosferu koju očekuje u Bjelovaru.

- Prema najavama vidim da nas očekuje sjajna utakmica u gradu rukometa. Muški klub ima velike ambicije povratka u prvu ligu. Sprema se jedna lijepa priča i nadam se da će nam navijači pomoći te kako ih mi nećemo razočarati.