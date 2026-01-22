Hrvatska je poraz od Italije izgubila mogućnost da se u Beogradu bori za najsjajnija odličja. Večerašnja utakmica protiv Španjolske za peto mjesto bit će u izravnom prijenosu na HRT-u 2
UŽIVO Hrvatska - Španjolska: Barakude indisponirane, prvi gol zabili nakon 10 minuta igre
Ne koriste se niti dva igrača više. Španjolci imaju realizaciju s igračem više 5/8, dok je naša 2/8. To se osjeća i na rezultatu. U drugom dijelu bit će potrebno pravo čudo kako bi se utakmica preokrenula.
Postignut je novi gol i Španjolci odlaze na najveću prednost u današnjoj utakmici. Cabanas se približio golu bez ulaska u blok, a potom je bez poteškoća pospremljena lopta u mrežu, gubimo 7-2.
Danas je najraspoloženiji u našim redovima Bukić, koji je novim golom smanjio prednost Španjolaca, no to je bilo kratkog vijeka. U obrani smo ponovno napravili novi peterac, drugi večeras, koji je opet realizirao Munarriz.
Sedmi igač više za Španjolce i novi gol. Obrana se raspala nakon nekoliko dodavanja, otvorila se putanja i nakon uplivavanja Sanahuja je zabio za 5-1.
Fatović je imao priliku iz peterca smanjiti zaostatak, ali na golu se raskrilio golman Španjolaca i sjajno obranio.