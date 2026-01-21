Tucak zagrmio na igrače: 'Koja nam je pi**a materina?' Poslije je dodao: 'Van svake pameti...'

Hrvatska vaterpolska reprezentacija ostala je bez polufinala Europskog prvenstva u Beogradu, u ključnoj utakmici druge faze izgubila je od Italije 13-10 uz ogromnu crnu rupu u drugoj četvrtini i vrlo slabu realizaciju igrača više, ali i činjenicu da nijednom nije došla u vodstvo.

Iako je gubila 6-3 početkom druge četvrtine, Hrvatska se vratila na 6-6, a izbornik Ivica Tucak, koji je utakmicu pratio atipično mirno, pozvao je time-out sredinom treće dionice i pokušao razbuditi igrače.

- Dosta više Mile, koja nam je pi*ka materina?! Imamo normalan napad. Ej, napadamo gol - galamio je izbornik.

Usprkos silnim prilikama u trećoj i četvrtoj četvrtini, Hrvatska nije iskoristila ponuđeno i dvije minute prije kraja Talijani su se opet odlijepili, odgovora više nije bilo.

- Zaslužen poraz, nismo bili dostojni i vrijedni pobjede. Razlog? Previše dekoncentracije, previše elementarnih pogrešaka, nismo imali ni pravu energiju od početka. Igrač više se nametnuo kao problem. Nepronalaženje situacija, a onda bismo ih i promašili kad smo imali. Ona dva gola koja nam nisu ušla na egalu, da smo ih uhvatili... Ali trošili smo previše energije, imali smo dva, tri igrača više da povedemo, tražili smo neka rješenja van svake pameti. Zaslužena pobjeda Italije - rekao je Tucak za HTV.

Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska | Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

- Ne znam napamet, statistički nije bio dobar igrač više, ali prevelik je broj isključenja na obje strane, takav je vaterpolo. Imali smo svoje šanse, nismo bili svoji, pucali smo u ključnim trenucima, tražili individualna rješenja. Kad smo imali kolektivna rješenja, izgledalo je dobro. Zaslužena je pobjeda Italije. Sve smo pokušali, ali nismo bili prave energije ni pogleda.

Hrvatska će prije odlaska iz Beograda u četvrtak od 20.30 igrati protiv Španjolske za peto mjesto.

- Tako je kako je. Nismo više ni zaslužili. Generalna ocjena? Bit će za to. Dvije utakmice koje smo imali, dvije meč-lopte i sasvim zasluženo završavamo ovaj turnir kako smo i završili - zaključio je Tucak.

Marko Bijač bio je raspoložen na golu, ali u napadu je nedostajalo više mirnoće i preciznosti.

Singapur: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Hrvatska - Crna Gora | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

- Teška utakmica. Nažalost, nismo bili pravi, od početka smo se nekako tražili, potrošili puno energije da stignemo Talijane, nismo se uspjeli obraniti, svaki igrač više je bio gol i tu smo pukli. Žao mi je stvarno, što reći ovako vruće glave. Čestitam Talijanima, danas su bili bolji i to je to - rekao je Bijač i komentirao crnu rupu u drugoj dionici:

- I igrač više danas je bio naš najveći problem, imali smo puno prilika i dobrih šansi koje nismo realizirali. Trebamo pogledati, teško je izvlačiti velike zaključke ovako vruće glave. Talijani su zasluženo pobijedili.