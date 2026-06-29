UŽIVO Hrvatska - Ukrajina U19: 'Mini vatreni' nakon 10 godina na Euru, stigli su i sastavi ekipa

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Hrvatska U-19 reprezentacija večeras od 21 sat protiv Ukrajine otvara nastup na Europskom prvenstvu u Walesu. Momčad izbornika Siniše Oreščanina prvu će utakmicu odigrati na stadionu Nantporth u Bangoru, a gledatelji će dvoboj moći pratiti na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Hrvatska se na završnicu Europskog prvenstva vratila nakon deset godina. Posljednji je put nastupila 2016. godine u Njemačkoj, kada je generacija Josipa Brekala, Martina Erlića, Luke Ivanušeca, Nikole More, Kristijana Jakića i Karla Letice natjecanje završila u skupini. Najveći uspjeh ostvarila je 2010. u Francuskoj, gdje je osvojila brončanu medalju. U toj je momčadi igrao i Andrej Kramarić.

Oreščaninovi izabranici izborili su nastup u Walesu odličnim rezultatima u elitnom krugu kvalifikacija. Hrvatska je završila ispred Francuske, Švicarske i Norveške te pokazala da na završni turnir ne dolazi samo sudjelovati.

Ždrijeb joj ipak nije bio naklonjen. Hrvatska se nalazi u vrlo zahtjevnoj skupini B s Ukrajinom, Italijom i Srbijom. Nakon večerašnje utakmice protiv Ukrajine, "mladi vatreni" 2. srpnja igraju protiv Italije, dok ih 5. srpnja očekuje završni ogled sa Srbijom.

Ukrajina će odmah na početku predstavljati ozbiljan ispit. Riječ je o čvrstoj i okomitoj momčadi s nekoliko kvalitetnih napadača, a posebno se ističe golman Nazar Domčak. Nakon odlične sezone u Karpatima otkupila ga je praška Slavia za pet milijuna eura.

Europsko prvenstvo traje do 11. srpnja, a domaćini utakmica su četiri velška grada. U skupini A nastupaju Wales, Španjolska, Njemačka i Danska. Po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine izborit će polufinale.

Turnir nosi i dodatnu važnost jer služi kao kvalifikacijsko natjecanje za Svjetsko prvenstvo U-20, koje će se 2027. godine održati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu. Sve četiri reprezentacije koje izbore polufinale osigurat će nastup na svjetskoj smotri. Trećeplasirane momčadi iz skupina 8. srpnja odigrat će međusobnu utakmicu, a pobjednik će izboriti interkonfederacijsko doigravanje.

Luka Vušković pripada ovoj generaciji, ali neće nastupiti u Walesu jer konkurira za nastupe hrvatske seniorske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Oreščanin je u završni kadar uvrstio 20 igrača.

POPIS:

Golmani su Maroje Kostopeč iz Lokomotive i Matej Grahovac iz Osijeka. Obranu čine Roko Gabrić iz Hajduka, Kristian Mandić iz Nürnberga, Marko Zebić i Noa Mikić iz Dinama te Ljubo Puljić iz Atalante.

U veznom su redu Tomas Baković iz Dinama, Ivan Barić i Ivano Kolarik iz Osijeka, Lovro Chelfi iz Barcelone, Patrice Čović iz Werdera, Pavle Smiljanić, Matija Subotić i Petar Zvonimir Kostelac iz Lokomotive, Anđelo Šutalo iz Hajduka te Marko Zrilić iz Heidenheima. Napadački dio momčadi čine Dino Godec iz Hrvatskog dragovoljca, Tino Kusanović iz Nürnberga i Karlo Mijo Šimić iz Wolfsburga.

- Zadovoljan sam načinom na koji smo odradili pripreme, velika je stvar što je Hrvatska prvi put poslije deset godina na ovom natjecanju, možda nismo ni svjesni u kakvom smo elitnom okruženju. Nadamo se najboljem, ali razmišljat ćemo utakmicu po utakmicu, truditi se kao svaki sportaši dati najbolje od sebe. Prva utakmica protiv Ukrajine je važna, ali nije najvažnija, poslije nje dolaze još dvije. Skupina može biti vrlo izjednačena, imamo iskustvo igranja protiv Italije i Srbije, bez obzira na to što su njihovi rosteri doživjeli određene promjene. Ukrajina je momčadska reprezentacija, s dosta dobrim napadačima, vertikalna. Nastojat ćemo dobro braniti njihova vertikalna proigravanja i nametnuti se posjedom te tako diktirati ritam utakmice. Vjerujem da smo spremni za početak natjecanja, a prva će utakmica odrediti naše daljnje ambicije na prvenstvu - rekao je izbornik Oreščanin.