Obavijesti

Sport

Komentari 0
BUDUĆNOST HR NOGOMETA

VIDEO 'Vatreni' slave odlazak na Euro! 'Nemam neki suvisli komentar, još sam pod dojmom'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HNS

Hrvatska U-19 reprezentacija izborila Europsko prvenstvo nakon 10 godina! Oreščanin i ekipa slavili uz hit Doris Dragović nakon remija s Francuskom

Odigrali smo odličan turnir i kapa dolje igračima, mom stručnom stožeru, domaćinu (NK Varaždin) koji nam je pomagao kroz treninge, naravno i vodstvu HNS-a koji čvrsto stoji uz nas kroz sve ove mjesece, godine i cikluse, rekao je Siniša Oreščanin i poručio:

- Nemam neki suvisli komentar, još sam pod dojmom.

Bivši trener Hajduka kao izbornik hrvatske U-19 reprezentacije odveo je "vatrene" na ovogodišnje Europsko prvenstvo u Walesu nakon deset godina pauze remijem 1-1 s Francuskom u Varaždinu nakon pobjeda nad Švicarskom i Norveškom u elitnom krugu kvalifikacija.

Čim je sudac označio kraj, utrčala je cijela klupa u teren i slavila veliki uspjeh, a pjesma se nastavila i u svlačionici uz hit Doris Dragović "Tek iz navike".

Gol za Hrvatsku, koji se pokazao ključnim, zabio je igrač Lokomotive Pavle Smiljanić na asistenciju Barcelonina Lovre Chelfija.

- Utakmica je bila jako teška, od početka smo se taktički postavili malo niže, ali na kraju nas je nagradilo. Imali smo bolje prilike, mislim da smo na kraju zaslužili ovaj rezultat i zasluženo idemo na Europsko prvenstvo - rekao je Smiljanić, prenosi HNS.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026