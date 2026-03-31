VIDEO 'Vatreni' slave odlazak na Euro! 'Nemam neki suvisli komentar, još sam pod dojmom'

Odigrali smo odličan turnir i kapa dolje igračima, mom stručnom stožeru, domaćinu (NK Varaždin) koji nam je pomagao kroz treninge, naravno i vodstvu HNS-a koji čvrsto stoji uz nas kroz sve ove mjesece, godine i cikluse, rekao je Siniša Oreščanin i poručio:

- Nemam neki suvisli komentar, još sam pod dojmom.

Bivši trener Hajduka kao izbornik hrvatske U-19 reprezentacije odveo je "vatrene" na ovogodišnje Europsko prvenstvo u Walesu nakon deset godina pauze remijem 1-1 s Francuskom u Varaždinu nakon pobjeda nad Švicarskom i Norveškom u elitnom krugu kvalifikacija.

Čim je sudac označio kraj, utrčala je cijela klupa u teren i slavila veliki uspjeh, a pjesma se nastavila i u svlačionici uz hit Doris Dragović "Tek iz navike".

Gol za Hrvatsku, koji se pokazao ključnim, zabio je igrač Lokomotive Pavle Smiljanić na asistenciju Barcelonina Lovre Chelfija.

- Utakmica je bila jako teška, od početka smo se taktički postavili malo niže, ali na kraju nas je nagradilo. Imali smo bolje prilike, mislim da smo na kraju zaslužili ovaj rezultat i zasluženo idemo na Europsko prvenstvo - rekao je Smiljanić, prenosi HNS.