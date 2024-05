UŽIVO Hrvatska - Wales: Mladi Vatreni love četvrtfinale Eura

NAJAVA

Mlada hrvatska U-17 reprezentacija protiv Walesa igra odlučujuću utakmicu za plasman u četvrtfinale na Europskom prvenstvu na Cipru. Susret počinje u 17 sati.

Mladi Vatreni su remizirali obje utakmice do sada, prvo s Austrijom 0-0, a potom i s Danskom 2-2 u utakmici u kojoj je briljirao Noa Mikić s golom i asistencijom.

Protiv Walesa trebamo pobjedu jer u drugoj utakmici igraju Austrija i Danska te naša reprezentacija pobjedom prolazi dalje među osam najboljih momčadi na europskoj smotri.

- Znamo da nam za plasman u četvrtfinale igra samo pobjeda i tako ćemo se na terenu postaviti od prve minute. Naravno da nećemo srljati, moramo biti strpljivi, iako ćemo nastojati sve da što prije postignemo pogodak koji bi donio olakšanje u nastavku utakmice - rekao je Mikić pa dodao:

- Pred nama je najvažnija utakmica na Euru, svjesni smo njezine važnosti i pristupamo joj maksimalno ozbiljno. Analizirali smo igru Velšana, izbornik i njegov stožer predočio nam je njihove dobre i loše strane. Vjerujem da ćemo još jednom u taktičkom smislu biti na visini zadataka, uz nešto ofenzivniji pristup.

Otkrio je i recept kako protiv Velšana.

- Moramo od prve minute pokazati pobjednički gard, dati do znanja da više želimo pobjedu. Kvalitetu imamo, potvrdili smo to u utakmicama protiv Austrije i Danske, sada to isto moramo ponoviti i protiv Walesa. Imamo zajednički cilj, maksimalno smo motivirani i uvjeren sam da ćemo dati sve od sebe kako bismo se radovali poslije utakmice.