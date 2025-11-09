UŽIVO Istra 1961 - Dinamo: 'Modri' love Hajduk, Kovačević stavio Lisicu na desni bok...

NAJAVA

Dinamo u sklopu 13. kola HNL-a s početkom u 16 sati ide na gostovanje kod Istre 1961. 'Modri' zaostaju četiri boda za prvoplasiranim Hajdukom, a Puljani su na šestom mjestu s 16 bodova na tablici. Obje momčadi u posljednje vrijeme nisu u najboljoj formi, Dinamo se nada novoj pobjedi nakon što su u Europskoj ligi izgubili od Celte 3-0 i remizirali s Malmöm. Dinamo i Istra susreli su se u 4. kolu HNL-a kada su 'modri' slavili 3-0 na Maksimiru.

- Veseli me da brzo dolazi utakmica, najradije bih da je bila drugi dan nakon Europe. Nije bilo vremena za pripremu, najvažnije je da pokažemo karakter. Ne možemo računati na Mišića zbog žutih, od prije nema Valinčića, Živkovića i Pierre-Gabriela - izjavio je trener 'modrih' Mario Kovačević.

- Ne bih puno o taktici, bit će promjena, ali ne bi trebalo biti velikih. Bitno je da budemo pravi, da pokažemo karakter, a onda je bitno sve drugo - rekao je Kovačević.

Momčad španjolskog trenera Oriola Riere pred domaćom publikom nada se novom slavlju nakon što su ispali u osmini finala Kupa. Neočekivano ih je pobijedio četvrtoligaš Kurilovec.

- Sretni smo što ponovno igramo kod kuće, pred našim navijačima. Očekuje nas zahtjevna, ali i atraktivna utakmica, upravo ona koju svi žele igrati. Moramo ući s puno energije, strasti i vjere, biti na najvišoj mogućoj razini, jer samo tako možemo odigrati dobru utakmicu - rekao je Španjolac.

- I mi imamo svoje adute. Želimo dokazati i navijačima i sebi da ono iz Kupa nije prava slika nas. Najbolje to možemo pokazati upravo protiv najjačeg suparnika. Očekujem da sutra pokažemo novu energiju, pozitivu od prve minute i želju za pobjedom - rekao je kapetan Puljana Marešić.

Utakmica na Aldo Drosini na rasporedu je u 16 sati, a prijenos je na kanalu HRT 2 i MaxSport 1.