VIDEO Ovako je Lawal doveo Dinamo u 'nokdaun': Nevistiću zabio kroz noge pa sjajno skočio

Nogometaši Dinama doživjeli su šok nakon samo deset minuta na gostovanju 13. kola Hrvatske nogometne lige protiv Istre 1961. Domaćin je poveo na početku utakmice zahvaljujući golu Salim Fago Lawala, koji je zabio svoj drugi ligaški gol nakon što je zatresao mrežu i u drugom kolu protiv Lokomotive.

Podsjetimo, Dinamo ne može računati na desnog beka Morisa Valinčića zbog ozljede, a trener Mario Kovačević zbog toga je "potegnuo" za nesvakidašnjim rješenjem. Mateo Lisica, koji je nominalno desno krilo, počeo je utakmicu kao desni bek.

A vrlo je brzo domaćin iskoristio tu situaciju na terenu. Istra je odigrala dugu loptu, upravo na Lisicu, koji se nije najbolje snašao u duelu s Lawalom. Nigerijac je osvojio loptu i odjurio prema Ivanu Nevistiću, kojem je gurnuo loptu kroz noge za vodstvo Puljana.

Isti igrač bio je i autor drugog gola Istre u 32. minuti. Kadušić je ubacio, a Lawal je neometano skočio pored McKenne i pospremio u bliži Nevistićev kut.

Golove možete pogledati klikom OVDJE.

Utakmica je još uvijek u tijeku...