UŽIVO Istra - Hajduk: Stigli su sastavi! Livaja i Šego započinju

NAJAVA

Nakon što su hrvatski nogometni tereni mirovali tijekom najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, a potom i uskrsnog ponedjeljka, na scenu se vraća hrvatska liga. Danas se igraju čak dvije utakmice, prvi u akciju kreću Vukovar i Lokomotiva, a potom od 18 sati utakmicu igraju Istra i Hajduk te će njihov susret kompletirati 28. kolo. Njihovu utakmicu možete gledati na programu MAXSporta 1.

Obje momčadi u susret ulaze u dobroj formi i s dvije pobjede u posljednje dvije utakmice. Domaćin se izvukao iz krize u koju je upao prvi put otkako je na klupu sjeo Oriol Riera. Od početka veljače pa sve do početka ožujka nisu imali pobjedu i zaredali su čak pet poraza.

Ipak, Španjolac je uspio preokrenuti stvari i prvo slaviti u derbiju Kvarnera protiv Rijeke na Rujevici, a potom u prethodnom kolu kod kuće pobijediti i Varaždin. Upravo posljednja utakmica podigla je dosta prašine. Naime, Istra je slavila golom Josipa Radoševića kojem je značajno pomogao i teren. Loptu je prema golu uputio po travnjaku, a ona je zatim odskočila i prevarila golmana Varaždina, što je na kraju bilo dovoljno za pobjedu 2-1.

- Bio je dug period bez natjecanja, sutra je pred nama odlična utakmica. Igramo kod kuće, bit će dobra atmosfera, to je tip utakmice koji igrači uvijek vole igrati. Sretni smo što se prvenstvo nastavlja i jedva čekamo utakmicu. Odradili smo jako dobra dva tjedna treninga, pokušali smo se pripremiti na najbolji mogući način, vratiti se u natjecateljski režim, što nije lako s dugom pauzom - istaknuo je uoči utakmice strateg momčadi iz Pule, koji u današnjem susretu neće moći računati na “wunderkinda” i ključnog igrača obrane Raula Kumara.

Kod Hajduka trener Gonzalo García također će morati napraviti neke promjene u početnoj postavi. Zbog problema s ozljedama nema Šimuna Hrgovića i Ante Rebića, što znači da će na lijevom beku biti iskusni Dario Melnjak, dok bi izostanak nekadašnjeg reprezentativca mogao u prvu postavu vratiti Michelea Šegu.

Zbog ozljede gležnja nema ni Luke Hodaka, a već duže vrijeme nema ni Ivice Ivušića. Od utakmice s Istrom na Poljudu izvan pogona je i Iker Almena, a Španjolac još uvijek nije spreman. Prvi put će protiv svoje bivše momčadi zaigrati Dario Marešić. Donedavni kapetan Istre vraća se na Aldo Drosinu u bijelom dresu te će biti zanimljivo vidjeti kako će ga dočekati publika u Puli.

Hajduk je pak u posljednja dva kola zabio čak osam golova, od čega velika većina otpada na utakmicu s Vukovarom, koji je u prošlom kolu teško stradao u Vinkovcima 6-0. Uoči utakmice s Istrom García je poručio:

- Očekuje nas vrlo teška utakmica. Imali smo dugu pauzu i malo više slobodnih dana koje su igrači zaslužili. Igrači su u pauzi dobro radili, a sada, nakon povratka svih u kadar, imamo malo vremena za pripremu. Čeka nas dugo putovanje i utakmica sa suparnikom koji nije lagan. U Puli je uvijek neugodno gostovanje, oni, ma koliko god bili u problemima, uvijek nađu način da zabiju gol i da ga ne prime. Bit će teško, ali mi moramo biti fokusirani od prve sekunde na ono što nas čeka - rekao je Španjolac.