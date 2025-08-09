UŽIVO Istra - Lokomotiva: Tomić i Jelavić, učenik na učitelja!

NAJAVA

Istra u Puli dočekuje Lokomotivu u drugom kolu HNL-a. Momčad Nikice Jelavića je na startu sezone doživjela poraz od Hajduka na Poljudu 2-1 i nada se povoljnijem rezultatu na Aldo Drosini.

S druge strane, Fabijan Krivak donio je pobjedu Lokomotivi (1-0) na otvaranju prvenstva protiv novog prvoligaša Vukovara.

Posljednji susret koji su ove dvije momčadi igrale završio je 0-0, međutim dosta toga se promijenilo. Prvenstveno na klupama - Istru vodi Goran Tomić, Lokomotivu Nikica Jelavić.

- Jako se veselimo prvoj domaćoj utakmici, i meni je isto povratak nakon toliko godina. Bit će sigurno posebna utakmica protiv ekipe kod koje sam isto tako proveo tri godine. Očekujemo sigurno zahtjevnu utakmicu, kao i svaka u HNL-u. Početak je sezone, vidjelo se u prvoj utakmici da nije bilo moguće očekivati neko najbolje izdanje Istre zbog objektivnih razloga, pogotovo u fazi napada. Nadam se da ćemo u ovoj, ali i sljedećim utakmicama, rasti u formi i da ćemo uskoro vidjeti najbolje izdanje Istre - rekao je trener Puležana Goran Tomić, koji je ranije vodio Lokomotivu.

- Ekipa Lokomotive ima mješavinu mladih i iskusnih igrača s jako dobrim mladim trenerom. Bit će zahtjevno, ali vjerujem da ćemo uz podršku publike napraviti sve da uzmemo tri boda. To je isto ekipa koja je u slaganju, ali vidjelo se u prvoj utakmici da su neugodni iz tranzicija. Imaju čvrstu zadnju liniju i mi ćemo morati diktirati ritam utakmice, jer ipak igramo na domaćem terenu. U odnosu na prošlu utakmicu moramo podignuti ofenzivni dio, biti kvalitetniji i preuzimati više rizika u igri, dizati se individualno i nadam se da će to biti dovoljno za pobjedu. Svi smo trenirali ovog tjedna i bit ćemo svi u kadru - dodao je.

Jelavić i Tomić zajedno su surađivali u Lokomotivi, prvi je tada još uvijek bio igrač, a drugi trener.

- Kratko smo bili zajedno, možda četiri mjeseca, ako ne i manje. Jako kvalitetan i studiozan trener, voli se fokusirati na taktiku i prekide… Ujedno i fantastičan čovjek, stvarno mi je bilo drago upoznati ga i vjerujem da je dosta napredovao u razdoblju od odlaska do povratka u HNL. Vidjeli smo se na nekom seminaru, ali osim toga nismo se čuli - rekao je Jelavić.

- Istra je nadomjestila igrače koji su otišli, imaju jako dobru i agresivnu ekipu i sigurno će biti maksimalno motivirani i željni uzeti tri boda, tim više što su u Splitu tijesno izgubili. Utakmica s Hajdukom poslužila nam je za analizu, očekujemo agresivnog suparnika, ali i mi smo spremni parirati, pa da vidimo. Lakše se diše nakon dobrog otvaranja prvenstva, bilo je prošli tjedan posebno važno pobijediti. (B. Trifunović)