VIDEO Pogledajte briljantan prodor Stojakovića i gol lokosa za vodstvo protiv Puležana

Nogometaši Istre 1961 dočekali su Lokomotivu u 2. kolu HNL-a na Aldo Drosini, a gosti su zabili gol već u osmoj minuti.

Sjajan su kontranapad odigrali igrači Lokosa, a nakon sjajnog prodora Stojakovića i povratne lopte za Frederiksena, odbijena lopta je došla do Vukovića koji ju je mirno pospremio u mrežu.

Utakmica je u tijeku.