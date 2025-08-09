Sjajan su kontranapad odigrali igrači Lokosa, a nakon sjajnog prodora Stojakovića i povratne lopte za Frederiksena, odbijena lopta je došla do Vukovića koji ju je mirno pospremio u mrežu
SJAJNA KONTRA
VIDEO Pogledajte briljantan prodor Stojakovića i gol lokosa za vodstvo protiv Puležana
Nogometaši Istre 1961 dočekali su Lokomotivu u 2. kolu HNL-a na Aldo Drosini, a gosti su zabili gol već u osmoj minuti.
Sjajan su kontranapad odigrali igrači Lokosa, a nakon sjajnog prodora Stojakovića i povratne lopte za Frederiksena, odbijena lopta je došla do Vukovića koji ju je mirno pospremio u mrežu.
Utakmica je u tijeku.
