Dinamo je stigao i do posljednje europske stepenice u grupnoj fazi Europske lige, u četvrtak u Maksimiru (21.00) gostuje CSKA Moskva za koju igra Nikola Vlašić. Zagrepčani su vodeća momčad skupine K, već se plasirali u nokaut fazu, a sada igraju za - povijest!

Dinamo može postati jedina momčad u povijesti Lige prvaka i Europske lige koja u grupnoj fazi nije primila niti jedan gol. A utakmicu s ruskim velikanom na službenoj press-konferenciji dan prije utakmice najavljuju Zoran Mamić i Joško Gvardiol.

- Došli smo na kraj prvog dijela Europske lige, možemo biti zadovoljni s onim što smo do sada ostvarili, pa se pripremati za CSKA bez rezultatskog naboja u smislu da nešto moramo. Osigurali smo prolazak grupe, ali i ovo nam je jako bitna utakmica, možda i najbitnija ako se gleda šira slika. Pogotovo jer nam svaka utakmica u grupi donosi dva boda u koeficijentu, a on nas prati sljedećih pet godina što je jako bitno - kaže Zoran Mamić, pa nastavlja:

- Ali, kada smo već došli u priliku završiti grupnu fazu bez poraza ili primljenog gola, to nam je dodatan motiv. I takve stvari ostju zapisane u povijesti. Imamo jako puno motiva, a da ne pričamo o klasičnom sportskom prestižu, imidžu, vrijednosti cijele momčadi. Da, ako se nešto ne promijeni tijekom dana, u utakmicu ulazimo s najboljim mogućim sastavom.

Hoće li se Dinamo možda postaviti malo defenzivnije, pa da ne primite taj gol?

- Ne, nećemo. Mi ne razmišljamo tako, niti znamo igrati na 'nulu', Želimo pobijediti, a osobno bih bio sretniji da utakmica završi našom pobjedom 5-4, nego 0-0. Uvijek je važnije pobijediti. CSKA? Oni ne mogu ništa napraviti što se tiče Europske lige, dok se u ruskom prvenstvu bore za vrh tablice. Moguće je da neki njihovi igrači neće doći u Zagreb, da će se neki i odmarati jer ih poslije čeka važna utakmica u prvenstvu.

A kakva je situacija s vama, hoćete li postati izbornik UAE?

- Evo, s obzirom da se brojni mediji, čast izuzecima, neprikladno odnose prema meni, sada ću biti malo sebičan. O mojoj se presudi piše puno neistina, tu je previše izmišljenih stvari. Kada se to sve prenosi u medije, neka sve bude korektno. Dosta sam čitap kako sam oštetio državni proračun, a toga nema ni u mojoj nepravomoćnoj presudi. To ne postoji u presudi, to je krivo - pričao je u dahu Zoran Mamić, pa nastavio:

- Ta presuda je nepravomoćna, dozvolite mi da sam još nevin. Ne znam hoće li ona postati pravomoćna, ali znam da nisam kriv. I da nisam ništa napravio, a proces je vođen na način koji je sramotan za hrvatsko pravosuđe. Ja sam i prvu presudu dočekao u Zagrebu, tako će biti i sada. Ako oni odluče drugačije nešto što mislim da trebaju, odslužiti ću svoje. Da, moj stožer i ja smo napravili puno dobrih rezultata u UAE, postoje upiti s tog dijela svijeta, pa i za izborničku funkciju. No, ja ostajem ovdje. Do kada? Do kada će Dinamo igrati dobro i do kada ćemo imati dobre rezultate.

Nikola Vlašić nije ni stigao u Zagreb...

- Ne znam, ali sam i ja dobio takvu informaciju. Došao ili ne, mi moramo biti svoji, a tek ćemo prije utakmice znati njihov sastav. Dinamu će bez njega biti jednostavnije, radi se o kvalitetnom igraču i najboljem član CSKA Moksve, ali to može biti i dvosjekli mač. Zamjene i mladi igrači su uvijek željni dokazivanja, puno smo puta svjedočili tome da 'pričuve' naprave još bolje rezultate.

Kako komentirate rasistički slučaj u Parizu na utakmici PSG - Bašakšehir?

- Iskreno, znam da se nešto dogodilo, ali ne znam što, pa to ni ne mogu komentirati - završio je Mamić.

Riječ je dobio i mladi Joško Gvardiol...

- Ovo nam je jako važna utakmica koju igramo bez pritiska jer smo već odradili sve što smo trebali u grupnoj fazi Europske lige. Ali, bilo bi lijepo da ni ovoga puta ne primimo gol. Šef bi radije pobjedu 5-4, nego 0-0? Slažem se s njim, važnija je pobjeda, uvijek je najdraže pobijediti - rekao je Gvardiol, pa dodao:

- Leipzig? Gledao sam njihove utakmice, drago mi je što su prošli u naokaut fazu Lige prvaka. No, još draže mi je zbog Dinama, a dok sam ovdje dat ću sve od sebe za taj grb i dres. Moja budućnost? Ta odluka nije na meni, a kada se klubovi međusobno dogovore i vi ćete sve znati.