'Rossoneri' su veliki derbi dočekali kao lider Serie A s Lukom Modrićem kao jednim od najboljih igrača, Juventus je neporažen, ali niz remija ne veseli navijače. Sudi Marco Guida, prijenos je na Areni Sport 1
UŽIVO Juventus - Milan: Modrić ili Tudor? Hrvatski štih u derbiju divova, Luka kreće u prvih 11
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio - Gatti, Rugani, Kelly - Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso - Conceicao, Yildiz - David
Trener: Igor Tudor
Milan (3-5-2): Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlović - Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi - Gimenez, Pulišić
Trener: Massimilliano Allegri
Talijanski velikani imaju potpuno iste šanse prema kladionicama. Na pobjedu i jednih i drugih koecifijent je 2,90, a da će završiti neriješeno iznosi 3,20.
Glavni sudac derbija bit će iskusni Marco Guida. Pomoćnici će mu biti Valerio Colarossi i Christian Rossi dok će u VAR sobi sjediti Marco Di Bello i Davide Ghersini.
Oči nogometne Italije uprte su u Torino, gdje se u 6. kolu Serie A sudaraju vječni rivali Juventus i Milan. Iako je rivalstvo s Interom povijesno žešće, dvoboji Juventusa i Milana uvijek su predstavljali esenciju talijanskog nogometa, a ovaj put priča ima i snažan hrvatski pečat - Igora Tudora na klupi domaćina i neuništivog Luke Modrića u dresu lidera prvenstva uoči ovog kola.
Momčadi u derbi ulaze u potpuno suprotnim raspoloženjima. Milan, predvođen povratnikom Massimilianom Allegrijem, stiže na Allianz Stadium s četiri uzastopne pobjede i pun samopouzdanja nakon slavlja protiv prvaka Napolija. Allegrijev Milan, koji igra samo jednom tjedno, djeluje moćno, pogotovo u gostima gdje još nisu primili pogodak.
S druge strane, Tudorova "stara dama" jedna je od tri neporažene momčadi u ligi, no niz od četiri uzastopna remija u svim natjecanjima upalio je alarme. Obrana djeluje nesigurno, a momčad prečesto ispušta bodove u završnicama, što stvara pritisak na hrvatskog stratega.
Dok Tudor traži rješenje za obranu koja je postala propusna, 40-godišnji Luka Modrić proživljava drugu mladost. Uz Adriena Rabiota, koji se također vraća na stadion gdje je proveo pet godina, donio je Milanu balans, mirnoću i iskustvo. Ukoliko se upiše u strijelce, Modrić bi postao najstariji igrač koji je ikad zabio Juventusu u Serie A.
- Pokušavam poboljšati momčad u svakom pogledu - izjavio je Tudor, svjestan da će protiv Modrićeve kreativnosti trebati savršenu taktičku partiju.
Glavna Milanova uzdanica je Christian Pulišić, vodeći strijelac lige s četiri gola. Uz njega, opasnost prijeti i od Rafaela Leãa, dok je povratak golmana Mikea Maignana donio dodatnu sigurnost. Najveće ohrabrenje za goste je i iznenadni oporavak ključnog braniča Fikaya Tomorija. Juventus se, pak, uzda u napadački talent Dušana Vlahovića i Kenana Yildiza, no muče ih ozljede u obrani (Bremer, Cabal).
Derbi nudi ogroman ulog: Milanu potvrdu liderske pozicije, a Juventusu prekid negativnog niza i povratak u sam vrh. Očekuje nas taktičko nadmudrivanje u kojem bi detalji, ali i hrvatski potpis, mogli odlučiti pobjednika.