UŽIVO Juventus - Milan: Modrić ili Tudor? Hrvatski štih u derbiju divova, Luka kreće u prvih 11

NAJAVA

Oči nogometne Italije uprte su u Torino, gdje se u 6. kolu Serie A sudaraju vječni rivali Juventus i Milan. Iako je rivalstvo s Interom povijesno žešće, dvoboji Juventusa i Milana uvijek su predstavljali esenciju talijanskog nogometa, a ovaj put priča ima i snažan hrvatski pečat - Igora Tudora na klupi domaćina i neuništivog Luke Modrića u dresu lidera prvenstva uoči ovog kola.

Momčadi u derbi ulaze u potpuno suprotnim raspoloženjima. Milan, predvođen povratnikom Massimilianom Allegrijem, stiže na Allianz Stadium s četiri uzastopne pobjede i pun samopouzdanja nakon slavlja protiv prvaka Napolija. Allegrijev Milan, koji igra samo jednom tjedno, djeluje moćno, pogotovo u gostima gdje još nisu primili pogodak.

S druge strane, Tudorova "stara dama" jedna je od tri neporažene momčadi u ligi, no niz od četiri uzastopna remija u svim natjecanjima upalio je alarme. Obrana djeluje nesigurno, a momčad prečesto ispušta bodove u završnicama, što stvara pritisak na hrvatskog stratega.

Dok Tudor traži rješenje za obranu koja je postala propusna, 40-godišnji Luka Modrić proživljava drugu mladost. Uz Adriena Rabiota, koji se također vraća na stadion gdje je proveo pet godina, donio je Milanu balans, mirnoću i iskustvo. Ukoliko se upiše u strijelce, Modrić bi postao najstariji igrač koji je ikad zabio Juventusu u Serie A.

- Pokušavam poboljšati momčad u svakom pogledu - izjavio je Tudor, svjestan da će protiv Modrićeve kreativnosti trebati savršenu taktičku partiju.

Glavna Milanova uzdanica je Christian Pulišić, vodeći strijelac lige s četiri gola. Uz njega, opasnost prijeti i od Rafaela Leãa, dok je povratak golmana Mikea Maignana donio dodatnu sigurnost. Najveće ohrabrenje za goste je i iznenadni oporavak ključnog braniča Fikaya Tomorija. Juventus se, pak, uzda u napadački talent Dušana Vlahovića i Kenana Yildiza, no muče ih ozljede u obrani (Bremer, Cabal).

Derbi nudi ogroman ulog: Milanu potvrdu liderske pozicije, a Juventusu prekid negativnog niza i povratak u sam vrh. Očekuje nas taktičko nadmudrivanje u kojem bi detalji, ali i hrvatski potpis, mogli odlučiti pobjednika.